Katarskie linie lotnicze ogłosiły w sobotę, po zablokowaniu przez sędziego federalnego ze stanu Waszyngton antyimigracyjnego dekretu prezydenta Donalda Trumpa, że wznawiają przewóz pasażerów siedmiu krajów.

Zdjęcie Linie lotnicze Qatar wznawiają transport pasażerów siedmiu krajów do USA /ROSLAN RAHMAN /AFP

Na stronie internetowej Qatar Airways podano, że linie będą stosować się do nowych dyrektyw w odniesieniu do pasażerów posiadających amerykańskie wizy.



"Obywatele siedmiu krajów (Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Syria i Jemen), a także wszyscy uchodźcy posiadający wizę lub prawo stałego pobytu (Zieloną Kartę) będą mogli udać się do USA" - głosi komunikat linii lotniczych.

Katarskie linie utrzymują połączenia z 15 amerykańskimi miastami, w tym z Nowym Jorkiem, Atlantą i Chicago.

Przed tygodniem prezydent Donald Trump wydał dekret o wstrzymaniu przez 90 dni wydawania amerykańskich wiz obywatelom siedmiu krajów muzułmańskich mających problemy z terroryzmem. Uzasadnił swą decyzję względami bezpieczeństwa. Spotkała się ona z gwałtownymi protestami na całym świecie.