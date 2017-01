Litwa, Łotwa i Estonia: Nie jesteśmy republikami postsowieckimi

Ambasadorowie Litwy, Łotwy i Estonii w Niemczech: Deividas Matulionis, Elita Kuzma i Mart Laanemae zaapelowali do niemieckich mediów, by w odniesieniu do państw bałtyckich nie stosowali określenia "republiki postsowieckie" - przekazało w piątek litewskie MSZ.

Ambasadorzy wskazują w liście, że "państwa bałtyckie nie znalazły się w Związku Radzieckim z własnej woli". "Były okupowane, a większość państw zachodnich, wśród nich Niemcy, nigdy nie uznała sowieckiej okupacji państw bałtyckich" - przypomniano.

Reklama

Autorzy listu zwracają uwagę, że po upadku Związku Radzieckiego państwa bałtyckie nie powstały od nowa, a jedynie odzyskały niepodległość po 50 latach sowieckiej okupacji.

"Dlatego też określanie państw bałtyckich jako "spadkobierców państwowości Związku Radzieckiego" nie jest poprawne ze względu historycznego, prawnego, a także w kontekście prawa międzynarodowego" - czytamy w licie ambasadorów.

MSZ Litwy informuje, że list ambasadorów został wystosowany po tym, gdy niemiecki tygodnik "Die Zeit" w wydaniu internetowym określił Litwę, Łotwę i Estonię jako republiki postsowieckie.