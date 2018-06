Litwa: Stan klęski żywiołowej z powodu suszy

Litwini walczą z pożarami lasów i ograniczają do nich wstęp. Z powodu suszy został też wprowadzony stan klęski żywiołowej między innymi na terenach graniczących z Polską.

Stan klęski żywiołowej został ogłoszony w pięciu rejonach Litwy - olickim, łoździejskim, kalwaryjskim, mariampolskim oraz trockim. Trzy pierwsze rejony graniczą z Polską.

Z powodu suszy państwowe nadleśnictwo ograniczyło wstęp do lasów. W tym roku w lasach wybuchło już ponad 140 pożarów, gdy tymczasem w ubiegłym roku w tym samym okresie było ich 60, a ogień strawił już ponad 120 hektarów terenów zalesionych.

Jak informują w wydanym w poniedziałek oświadczeniu leśnicy, za większość z nich odpowiada człowiek. Dzisiaj litewskie ministerstwo środowiska zwołało pilne spotkanie międzyresortowe, podczas którego została omówiona sytuacja pożarowa w całym kraju.

Wiceminister środowiska Martynas Norbutas powiedział, że stan krytyczny dotyczy siedemnastu z sześćdziesięciu samorządów i to właśnie tam wprowadzono ograniczenia lub zakaz wstępu do lasów. Wiceszef resortu przypomniał też, że pod koniec tygodnia Litwini będą obchodzić Noc Świętojańską, co może mieć wpływ na powstawanie nowych pożarów.

"Podczas różnych imprez używane są na przykład fajerwerki czy też chińskie balony, na które składa się zapalona świeczka" - mówi Norbutas i dodaje, że apele o rozsądne używanie ognia na wolnym powietrzu będą przekazywane mieszkańcom za pośrednictwem różnych instytucji i mediów.

W rejonach, w których zostały wprowadzone ograniczenia wstępu do lasów stoją już odpowiednie znaki informacyjne. Tereny te zostały też objęte ściślejszą kontrolą.

Za złamanie zakazu wstępu do lasu na Litwie grozi grzywna w wysokości 50 euro.