Londyn: 23-latek zatrzymany ws. zabójstwa Polki

Londyńska policja poinformowała w sobotę wieczorem o zatrzymaniu 23-letniego Polaka Grzegorza K., podejrzewanego o zabójstwo jego byłej partnerki, 20-letniej Karoliny C.

Kobieta zginęła od ran ciętych w trakcie awantury, która wybuchła w domu podejrzanego w dzielnicy Limehouse na wschodzie miasta.



Dwie osoby, które próbowały stanąć w jej obronie, zostały lekko ranne; po opatrzeniu w szpitalu zostały zwolnione do domu.



Do zatrzymania doszło niespełna 24 godziny po tym, gdy Scotland Yard opublikował w piątek wieczorem apel do mieszkańców Londynu o pomoc w znalezieniu 23-letniego Polaka.

Mężczyzna znajduje się obecnie w jednej z komend policji we wschodnim Londynie i jest przesłuchiwany przez śledczych.