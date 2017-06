Londyn: Ataki terrorystyczne w centrum miasta. Relacja na żywo

W sobotę wieczorem doszło do ataków terrorystycznych w centrum Londynu. Pierwszy miał miejsce na moście London Bridge, gdzie van wjechał w grupę przechodniów. Kilka ulic dalej, w okolicach Borough Market, doszło do ataku nożowników. Są ofiary śmiertelne i ranni. Policja mówi o trzech zastrzelonych sprawcach.

Zdjęcie Policja w Londynie /AFP

W sobotę wieczorem, tuż po godzinie 23, doszło do serii ataków w Londynie. Najpierw van wjechał w tłum ludzi na London Bridge. Kilka ulic dalej, przy Borough Market, nożownicy mieli wbiec do restauracji, ranić kelnera i kilku klientów. Słyszano też serię strzałów. Naoczni świadkowie wydarzenia mówili, że nożownicy "biegali po ulicy i dźgali kogo popadnie".

Reklama

Później poinformowano o trzecim "incydencie", przy Vauxhall, który ostatecznie zdementowano.

Dwie godziny po tych zdarzeniach brytyjska policja poinformowała oficjalnie, że były to ataki terrorystyczne.

Co najmniej sześć osób nie żyje, a 20 zostało rannych. Trwa akcja policji. Nad zamkniętym mostem London Bridge latają śmigłowce.

Tymczasem polska ambasada poinformowała, że osoby, które znalazły się w pobliżu zamachów, mogą skontaktować się ze służbami konsularnymi pod numerem telefonu +44 2030789621.

Sobotni atak to trzeci poważny incydent terrorystyczny w Wielkiej Brytanii na przestrzeni kilku miesięcy.

Poniżej zapis całonocnej relacji na żywo:



5:06



Jeden z brytyjskich policjantów jest "poważnie ranny" - informują służby.



4:50



Brytyjska policja: Co najmniej sześć osób nie żyje. Prawdopodobnie było trzech zamachowców, którzy zostali zastrzeleni.



Rośnie więc liczba ofiar. Do tej pory informowano o jednej osobie, która zginęła.



4:38



Służby prasowe polskiego MSZ poinformowały w oświadczeniu przesłanym do PAP, że konsulowie "sprawdzają, czy w zdarzeniu ucierpieli polscy obywatele".



4:21



Służby ratunkowe poinformowały w odrębnym komunikacie, że wszyscy ratownicy, sanitariusze, lekarze, którzy uczestniczyli w akcji na London Bridge, są bezpieczni.



3:59



Sky News informuje, że policja nie jest w stanie określić dokładnej liczby zamachowców.



3:44



Służby ratunkowe informują, że do sześciu londyńskich szpitali trafiło przynajmniej 20 osób.



Ataki terrorystyczne w Londynie. Zdjęcia 1 15 W sobotę wieczorem doszło do ataków terrorystycznych w centrum Londynu. Pierwszy miał miejsce na moście London Bridge, gdzie van wjechał w grupę przechodniów. Kilka ulic dalej, w okolicach Borough Market doszło do ataku nożowników. Autor zdjęcia: Źródło: PAP/EPA 15

3:33



Zdjęcie, na którym widać człowieka z przyczepionymi do jego ciała zbiornikami. Być może to jeden z potencjalnych sprawców, któremu nie udało się dokonać zamachu.



3:18



Nad London Bridge wciąż latają śmigłowce.



3:16



Londyńska policja potwierdziła, że słyszane w pobliżu miejsca sobotniego zamachu terrorystycznego eksplozje są wynikiem trwającej operacji policyjnej i są w pełni kontrolowane przez funkcjonariuszy.

Wyjaśnienie zostało przekazane mediom po tym, jak w pobliżu London Bridge i Borough Market, gdzie wcześniej doszło do ataku terrorystycznego, słyszano co najmniej pięć potężnych wybuchów.

3:14



Decyzją policji most London Bridge będzie zamknięty przez całą noc.



3:13



Tak będzie wyglądać okładka dzisiejszego "The Sun":



3:03



Burmistrz Londynu Sadiq Khan potępił sobotni zamach terrorystyczny w Londynie, nazywając go "świadomym i tchórzliwym atakiem na niewinnych londyńczyków". Jak podkreślił, "nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takich aktów barbarzyństwa".

Khan podkreślił, że "myślami jest ze wszystkimi dotkniętymi" wydarzeniami w pobliżu London Bridge i Borough Market, a także zapowiedział, że weźmie udział w niedzielnym posiedzeniu rządowego sztabu kryzysowego COBRA.

"Sytuacja wciąż jest rozwojowa i apeluję do wszystkich londyńczyków i osób odwiedzających nasze miasto o zachowanie spokoju i bycie czujnym" - zaapelował.



2:56



Harry Yorke dodaje, że teraz słyszał potężną eksplozję na London Bridge. Była 4-5 razy głośniejsza od tych przy Borough Market.



2:54



Sadiq Khan, burmistrz Londynu nazwał atak "barbarzyńskim".



2:50



Niedawno mieliśmy do czynienia z zamachem w Manchesterze, tuż po koncercie Ariany Grande. W niedzielę wokalistka miała powtórzyć występ. Tymczasem pisze, że "modli się za Londyn".



2:41



Harry Yorke, reporter "Daily Telegraph" pisze na Twitterze, że w okolicach Borough Market usłyszał właśnie trzy eksplozje w krótkim odstępie czasu. Dodaje, że mogą być to "kontrolowane wybuchy".



2:35



Policja prosi, by nie korzystać z nr 999, jeśli nie jest to nagły wypadek. Zaleca omijanie London Bridge i Borough Market.



2:26



Około 20 osób znajduje się w okolicach stacji Liverpool Street. Są tam też służby ratunkowe, które udzielają pomocy medycznej. Jeden z mężczyzn ma zabandażowaną głowę.



2:15



Linie metra mają zostać otwarte "wkrótce".



2:00



Operacja policji trwa. Reporterzy BBC podają, że widzą funkcjonariuszy w mundurach ubrudzonych krwią.



1:53



Policja potwierdza: Wydarzenia na London Bridge i w okolicach Borough Market to ataki terrorystyczne.



1:44



Premier Theresa May: - To potencjalny atak terrorystyczny.



1:41



Zdjęcie London Bridge / PAP/EPA

1:39



Londyńska policja wydała wcześniej specjalną wskazówkę, jak należy się zachowywać:



1:37



W czwartek 8 czerwca zaplanowane są wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii.



1:36



Przypomnijmy, że w marcu, w zamachu terrorystycznym na Westminster Bridge w Londynie, zginęło sześć osób, a 49 zostało rannych.



1:34



Premier Theresa May jest w drodze na Downing Street.



1:31



Trzeci incydent zdementowany.



Władze londyńskiego metra poinformowały o ponownym otwarciu stacji metra Vauxhall po wcześniejszych doniesieniach o możliwym trzecim incydencie w tej okolicy. Wcześniej policja metropolitalna w Londynie poinformowała, że odpowiada na odniesienia o incydencie w pobliżu Vauxhall, około 5 kilometrów na zachód od London Bridge i Borough Market.

1:28



Van, który wjechał w tłum ludzi na moście London Bridge:



1:26



Policja podaje, że incydenty nie muszą być ze sobą powiązane.



1:23



Co udało się ustalić do tej pory?



Policja poinformowała, że nie żyje przynajmniej jedna osoba





Brytyjskie media donoszą, że doszło do kilku incydentów





Pierwszy miał miejsce ok. godz. 23:15 czasu polskiego. Van wjechał w grupę ludzi na moście London Bridge





Chwilę potem dwóch lub trzech nożowników zaatakowało ludzi w Borough Market. Uzbrojeni policjanci otworzyli ogień





Trzeci incydent miał miejsce w okolicach Vauxhall

Godz. 1:19

Rozpoczynamy relację na żywo. W ogromie informacji być może taka forma będzie bardziej przejrzysta.

_



Pierwsze doniesienia świadków, którzy rozmawiali z telewizją Sky News mówią o tym, że duży samochód dostawczy wjechał na chodnik i uderzył w grupę ludzi.



Według niepotwierdzonych informacji, świadkowie słyszeli również strzały - które mogły być oddane przez policję - oraz widzieli co najmniej jedną osobę z nożem; wiele osób jest rannych. Jak podaje "Daily Mail", z samochodu miało wysiąść trzech mężczyzn, którzy mieli atakować przechodniów nożami.



Policja metropolitalna w Londynie potwierdziła, że zajmuje się "poważnym incydentem" na London Bridge i zapewniła, że wkrótce przekaże szczegółowe informacje. Pobliska stacja metra i dworzec zostały zamknięte.

Na Twitterze służby poinformowały też, że funkcjonariusze zostali wysłani także w okolice Borough Market. Tam również miało dojść do "incydentu".

Oba miejsca są od siebie oddalone o zaledwie kilka ulic.

Policja apeluje do mieszkańców Londynu, by nie zbliżali się do rejonu London Bridge.

Pół godziny po obu zdarzeniach policja w Londynie poinformowała o trzecim "incydencie" w okolicach Vauxhall Area.

Policja w Londynie za pomocą mediów społecznościowych informuje, by ludzie "uciekali, ukryli się i zadzwonili na policję".