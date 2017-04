Londyn: Obok parlamentu aresztowano mężczyznę

Brytyjska policja poinformowała o aresztowaniu dwudziestokilkuletniego mężczyzny w dzielnicy rządowej Londynu pod zarzutem posiadania broni i "zlecania, przygotowania lub podjudzania do aktów terroryzmu".

Zgodnie z oświadczeniem Scotland Yardu mężczyzna został zatrzymany na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu terroryzmowi w pobliżu wejścia do stacji Westminster przed brytyjskim parlamentem ok. godz. 14.20 czasu lokalnego (godz. 15.20 czasu warszawskiego). Potwierdzono, że miał przy sobie noże.



Według BBC mężczyzna był znany policji i podjęto interwencję na podstawie informacji wywiadowczych na jego temat.



Podejrzany jest obecnie przetrzymywany w jednym z komisariatów w południowym Londynie.



Jak podkreślono, policjanci z oddziału antyterrorystycznego wciąż prowadzą śledztwo wyjaśniające ten incydent, ale według Scotland Yardu "nie ma bezpośredniego zagrożenia" dla bezpieczeństwa publicznego.



Od kilku miesięcy Londyn zmaga się ze wzrostem przestępstw z użyciem broni białej. W ciągu ostatniego tygodnia co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku ugodzenia nożem.



Motyw ataku jest niejasny; policja nie skomentowała spekulacji dotyczących tego, czy aresztowany mężczyzna planował przeprowadzenie zamachu terrorystycznego.

Centralny Londynu pozostaje w stanie podwyższonego alarmu od ataku terrorystycznego z 22 marca, do którego doszło na moście Westminsterskim i dziedzińcu parlamentu. Zginęło pięć osób i zamachowiec.