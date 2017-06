Londyn: "Poważny incydent" na moście London Bridge

Brytyjskie media poinformowały w sobotę wieczorem o poważnym incydencie na moście London Bridge w Londynie, gdzie według niepotwierdzonych informacji samochód dostawczy wjechał w grupę przechodniów.

Pierwsze doniesienia świadków, którzy rozmawiali z telewizją Sky News mówią o tym, że duży samochód dostawczy wjechał na chodnik i uderzył w grupę ludzi.



Według niepotwierdzonych informacji, świadkowie słyszeli również strzały - które mogły być oddane przez policję - oraz widzieli co najmniej jedną osobę z nożem; wiele osób jest rannych. Jak podaje "Daily Mail", z samochodu miało wysiąść trzech mężczyzn, którzy mieli atakować przechodniów nożami.



Policja metropolitalna w Londynie potwierdziła, że zajmuje się "poważnym incydentem" na London Bridge i zapewniła, że wkrótce przekaże szczegółowe informacje. Pobliska stacja metra i dworzec zostały zamknięte.

Reklama

Policja apeluje do mieszkańców Londynu, by nie zbliżali się do rejonu London Bridge.

Na Twitterze służby poinformowały też, że funkcjonariusze zostali wysłani także w okolice Borough Market. Tam również miało dojść do "incydentu".