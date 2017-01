Roczne limity zanieczyszczenia w Londynie już przekroczone. Według opublikowanych danych, w pierwszym tygodniu nowego roku w Brixton na południu miasta zostały przekroczone normy bezpieczeństwa wyznaczone przez rząd.

Zdjęcie Londyn: Przekroczono roczne limity zanieczyszczeń /Getty Images

Najważniejszą przyczyną jest dwutlenek azotu pochodzący z silników Diesla. Istnieją limity zanieczyszczeń, które w danym miejscu mogą zostać przekroczone 18 razy w skali roku Potem to już złamanie prawa. Na Brixton doszło do tego już w czwartek. To szokujące - mówi Polskiemu Radiu Simon Alcock z organizacji ekologicznej ClientEarth.

Reklama

Simon Alcock dodaje, że miejsc, gdzie zanieczyszczenie stanowi problem, jest więcej. To choćby Oxford Street, główna ulica handlowa Londynu. W ubiegłym roku tylko na Putney High Street w południowym Londynie limit został przekroczony ponad tysiąc razy. Ocenia się, że każdego roku zanieczyszczenie w mieście przyczynia się do dziewięciu i pół tysiąca przedwczesnych zgonów.

By walczyć z tym problemem, burmistrz Londynu Sadiq Khan zapowiedział poszerzenie strefy niskiej emisji spalin. Stanie się to jednak za dwa lata.