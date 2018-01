Londyn: Samochód wjechał w przystanek

W piątek wieczorem samochód osobowy uderzył w przystanek autobusowy w Hayes w zachodnim Londynie. W wyniku zdarzenia trzech nastolatków zginęło na miejscu - podaje "The Independent".

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Kierowca samochodu marki audi został aresztowany i przetransportowany do szpitala. Trzech chłopców - według policji w wieku ok. 16 lat - zginęło na miejscu.

Ich życia nie udało się uratować mimo natychmiastowej pomocy medycznej. Na przystanku w momencie wypadku stało kilku innych nastolatków, którzy nie odnieśli poważniejszych obrażeń - pisze "Independent".

Rzecznik policji poinformował, że wypadek nie był zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, jednocześnie apelując do świadków o zgłaszanie się w celu złożenia zeznań.



Obecnie służby wyjaśniają przebieg wypadku. Ulica, na której doszło do tragicznego zdarzenia, była chwilowo zamknięta, ale ruch już wrócił do normy.