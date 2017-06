Londyn: Seria "incydentów" w centrum miasta. Relacja na żywo

W sobotę wieczorem doszło do "poważnego incydentu" na moście London Bridge w Londynie, gdzie samochód typu van wjechał w grupę przechodniów. Policja podała, że służby zostały wysłane także w okolice Borough Market, gdzie również miało dojść do "incydentu". Trzecie zdarzenie miało mieć miejsce w okolicach stacji metra Vauxhall, ale zostało zdementowane. Są ofiary śmiertelne i ranni. Policja poszukuje trzech osób.

Zdjęcie Policja w Londynie /AFP

1:53



Policja potwierdza: Wydarzenia na London Bridge i w okolicach Borough Market to ataki terrorystyczne.





1:44



Premier Theresa May: - To potencjalny atak terrorystyczny.



1:41



Zdjęcie London Bridge / PAP/EPA

1:39



Londyńska policja wydała wcześniej specjalną wskazówkę, jak należy się zachowywać:



1:37



W czwartek 8 czerwca zaplanowane są wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii.



1:36



Przypomnijmy, że w marcu, w zamachu terrorystycznym na Westminster Bridge w Londynie, zginęło sześć osób, a 49 zostało rannych.



1:34



Premier Theresa May jest w drodze do Downing Street.



1:31



Trzeci incydent zdementowany.



Władze londyńskiego metra poinformowały o ponownym otwarciu stacji metra Vauxhall po wcześniejszych doniesieniach o możliwym trzecim incydencie w tej okolicy.

Wcześniej policja metropolitalna w Londynie poinformowała, że odpowiada na odniesienia o incydencie w pobliżu Vauxhall, około 5 kilometrów na zachód od London Bridge i Borough Market.

1:28



Van, który wjechał w tłum ludzi na moście London Bridge:



1:26



Policja podaje, że incydenty nie muszą być ze sobą powiązane.



1:23



Co udało się ustalić do tej pory?



Policja poinformowała, że nie żyje przynajmniej jedna osoba





Brytyjskie media donoszą, że doszło do kilku incydentów





Pierwszy miał miejsce ok. godz. 23:15 czasu polskiego. Van wjechał w grupę ludzi na moście London Bridge





Chwilę potem dwóch lub trzech nożowników zaatakowało ludzi w Borough Market. Uzbrojeni policjanci otworzyli ogień





Trzeci incydent miał miejsce w okolicach Vauxhall

Godz. 1:19

Rozpoczynamy relację na żywo. W ogromie informacji być może taka forma będzie bardziej przejrzysta.

Pierwsze doniesienia świadków, którzy rozmawiali z telewizją Sky News mówią o tym, że duży samochód dostawczy wjechał na chodnik i uderzył w grupę ludzi.



Według niepotwierdzonych informacji, świadkowie słyszeli również strzały - które mogły być oddane przez policję - oraz widzieli co najmniej jedną osobę z nożem; wiele osób jest rannych. Jak podaje "Daily Mail", z samochodu miało wysiąść trzech mężczyzn, którzy mieli atakować przechodniów nożami.



Policja metropolitalna w Londynie potwierdziła, że zajmuje się "poważnym incydentem" na London Bridge i zapewniła, że wkrótce przekaże szczegółowe informacje. Pobliska stacja metra i dworzec zostały zamknięte.

Na Twitterze służby poinformowały też, że funkcjonariusze zostali wysłani także w okolice Borough Market. Tam również miało dojść do "incydentu".

Oba miejsca są od siebie oddalone o zaledwie kilka ulic.

Policja apeluje do mieszkańców Londynu, by nie zbliżali się do rejonu London Bridge.

Pół godziny po obu zdarzeniach policja w Londynie poinformowała o trzecim "incydencie" w okolicach Vauxhall Area.

Policja w Londynie za pomocą mediów społecznościowych informuje, by ludzie "uciekali, ukryli się i zadzwonili na policję".