Londyn: Strzelanina przed parlamentem

W środę w Londynie, w pobliżu Westminsteru, doszło do incydentów, które policja traktuje jako "zdarzenie o charakterze terrorystycznym". Na moście Westminsterskim kilkanaście osób zostało potrąconych przez samochód. Co najmniej jedna z nich nie żyje. Przed Westminsterem uzbrojony w nóż mężczyzna ugodził policjanta. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem.

- Jedna kobieta zmarła w wyniku wydarzeń w pobliżu gmachu parlamentu - poinformowała agencja Press Association, która powołuje się na źródła medyczne.





Z pierwszych doniesień wynikało, że do policjantów miał podejść mężczyzna uzbrojony w nóż. Kiedy nie reagował na komendy funkcjonariuszy, ci zaczęli strzelać. To właśnie te strzały słyszeli świadkowie zdarzenia. Napastnik zdążył ugodzić nożem jednego z policjantów. Associated Press informuje, że nożownik został zastrzelony.

Według "Telegraph" jadący samochód uderzał w przechodniów, następnie jego kierowca wysiadł i pobiegł w stronę policjantów pilnujących budynku - podał dziennik powołując się na świadków. Zamknięto stację metra Westminster. Na miejsce wysłano specjalny oddział policji. Jak poinformował rzecznik premier Wielkiej Brytanii, Theresa May jest bezpieczna. Nie ujawnił, gdzie przebywała premier w chwili ataku.

Policja zaznacza, że wydarzenia traktuje jako atak terrorystyczny.

Londyńska policja w pobliżu gmachu brytyjskiego parlamentu w centrum Londynu znalazła także podejrzany pojazd - podaje agencja Reutera, powołując się na telewizję BBC. Trwa ewakuacja okolic parlamentu.

Rozpoczęto ewakuację gmachu parlamentu

- Brytyjski parlament poinformował na Twitterze, że w wyniku wydarzeń w Londynie gmach parlamentu zostanie ewakuowany. Ewakuację rozpoczęto od galerii dla publiczności w Izbie Gmin, która zawiesiła obrady.

Posłowie mają być ewakuowani jako ostatni; będą opuszczać gmach w grupach po 20 osób.

Wcześniej parlament pozostawał zamknięty, wszystkich poza policją obowiązywał zakaz wchodzenia do budynku i jego opuszczania.

