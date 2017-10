Macron apeluje o koalicję dobrej woli na rzecz Europy

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował we wtorek w dyskusji ze studentami Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem o utworzenie "koalicji dobrej woli" na rzecz Europy.

Zdjęcie Emmanuel Macron /AFP

"W ostatnich latach trochę straciliśmy myśl przewodnią" - powiedział Macron cytowany przez agencję dpa. Prezydent zauważył, że w Europie Środkowo-Wschodniej podejmowane są próby "radykalnej przeróbki" Europy, co zdaniem dpa było odniesieniem do sytuacji w Polsce i na Węgrzech.

Reklama

Jego zdaniem potrzebna jest "marszruta" dla Europy przewidująca polityczną, socjalną i kulturalną konwergencję.

Macron i Merkel otworzą wieczorem 69. Międzynarodowe Targi Książki. Francja jest w tym roku gościem honorowym frankfurckiej imprezy, uważanej za największe na świecie spotkanie przedstawicieli branży księgarskiej. W tegorocznej edycji uczestniczy 7 tys. wystawców z ponad 100 krajów.

Podczas wizyty we frankfurckim ratuszu, gdzie wpisał się do złotej księgi miasta, Macron powiedział, że targi są "bijącym sercem europejskiej kreatywności, a także miejscem politycznej walki". "Walczymy codziennie o to, by Francja, Niemcy, Europa i świat były miejscem, gdzie dialog i wsłuchiwanie się w innych zwyciężą nienawiść i przemoc" - podkreślił prezydent Francji.