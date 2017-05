Macron chce wzmocnić współpracę z Rosją przeciwko terroryzmowi

Francja chce współpracować z Rosją w sprawie Syrii. Chodzi głównie o walkę z terroryzmem - mówił prezydent Francji Emmanuel Macron, który gości w Paryżu prezydenta Rosji Władimira Putina.

Zdjęcie Emmanuel Macron i Władimir Putin /AFP

Francuski przywódca podkreślił równocześnie, że Paryż nie godzi się na używanie broni chemicznej w Syrii. I zagroził akcją odwetową Francji, jeśli ponownie do tego dojdzie. Emmanuel Macron opowiedział się też za transformacją demokratyczną w Syrii, przy zachowaniu istnienia państwa syryjskiego.

Reklama

Do spotkania przywódców Francji i Rosji dochodzi w momencie, gdy między Moskwą i Paryżem stosunki są bardzo napięte. To wynik krytyki Kremla po aneksji Krymu i odmowy przekazania Rosji wybudowanych dla niej we francuskiej stoczni ultranowoczesnych helikopterowców klasy Mistral.

Do pogorszenia relacji na linii Paryż- Moskwa przyczyniły się też podejrzenia Francji, że Rosjanie przeprowadzali cyberataki w czasie ostatnich wyborów prezydenckich.