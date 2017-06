Macron naciska na Erdogana. Chce powrotu reportera

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwrócił się w sobotę z prośbą do tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana, by ten doprowadził do jak najszybszego powrotu do Francji zatrzymanego w Turcji francuskiego reportera Mathiasa Depardon.

Zdjęcie Emmanuel Macron /AFP

Powołując się na kancelarię prezydenta Francji, AFP pisze, że w przeprowadzonej w sobotę rozmowie telefonicznej z Erdoganem Macron po raz kolejny wyraził zaniepokojenie losem francuskiego fotoreportera i domagał się jak najszybszego odesłania go do Francji.

Mathias Depardon, który od pięciu lat pracuje w Turcji, został zatrzymany 8 maja w prowincji Batman na południowym wschodzie kraju, gdzie pracował nad reportażem dla magazynu "National Geographic". Następnie został przeniesiony do ośrodka dla imigrantów w Gaziantep na południowym wschodzie Turcji.

Sprawę przetrzymywanego w Turcji 36-letniego reportera Macron poruszył już z Erdoganem 25 maja w Brukseli, przed szczytem NATO. Prezydent Turcji obiecał wówczas, że zapozna się z sytuacją.

AFP przypomina, że Mathias Depardon jest przetrzymywany mimo wydanego przez władze tureckie 11 maja nakazu wydalenia go z Turcji. Wg organizacji Reporterzy bez Granic Depardon w dniach 21-27 maja prowadził strajk głodowy w proteście przeciw przetrzymywaniu go w Turcji.

Reporterowi zarzucano propagowanie działalności zakazanej w Turcji Partii Pracujących Kurdystanu (PKK).