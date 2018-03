Macron nie odwiedził rosyjskiego stoiska na targach książki w Paryżu

Prezydent Francji Emmanuel Macron odmówił odwiedzenia rosyjskiego stoiska na paryskich targach książki, chociaż Rosja jest honorowym gościem tej imprezy. Decyzja ta jest związana z próbą otrucia w Wielkiej Brytanii byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala.

"Ambasada (Rosji - PAP) otrzymała oficjalne pismo z Pałacu Elizejskiego z informacją, że prezydent Francji nie odwiedzi naszego stoiska" - przekazał w czwartek wieczorem członek rosyjskiej delegacji Jewgienij Riezniczenko, cytowany przez agencję RIA Nowosti.

Macron miał wziąć udział w uroczystym otwarciu rosyjskiego stoiska. Targi rozpoczęły się w czwartek.

Jak podaje agencja RIA Nowosti, Ambasador Rosji we Francji Aleksiej Mieszkow "wyraził ubolewanie" w związku z decyzją francuskiego prezydenta. "Niestety spodziewaliśmy się prowokacji" - powiedział dyplomata.

W czwartek rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i USA we wspólnym oświadczeniu potępiły atak na Skripala, do którego doszło 4 marca w Salisbury. Rosję, która według państw zachodnich i NATO stoi za próbą zabójstwa przy użyciu środka paralityczno-drgawkowego, wezwano do złożenia wyjaśnień w sprawie użycia broni chemicznej.

W trakcie śledztwa ustalono, że Skripal i jego córka zostali otruci produkowaną w Rosji bronią chemiczną typu Nowiczok.

W związku z próbą otrucia swojego obywatela (Skripal został wymieniony na rosyjskich szpiegów i przyjął brytyjskie obywatelstwo) Wielka Brytania poinformowała o wydaleniu 23 rosyjskich dyplomatów.

W piątek rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow potwierdził, że Moskwa planuje odpowiedź na wydalenie dyplomatów z Wielkiej Brytanii. Nie podał jednak więcej szczegółów.

