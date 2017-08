​Makabryczne znalezisko w Rzymie. Nogi kobiety w kontenerze

​Makabryczne znalezisko w Rzymie. W kontenerze na śmieci znaleziono parę odciętych kobiecych nóg. Według włoskich mediów, jedna osoba w tej sprawie została zatrzymana.

Zdjęcie Śledczy znaleźli szczątki w kilku kontenerach na śmieci /ANGELO CARCONI /PAP/EPA

Na odcięte kończyny natrafiła młoda kobieta, która przeszukiwała kosze na śmieci na północy miasta. Szybko wszczęto w tej sprawie dochodzenie. Śledczy znaleźli w okolicy także inne kawałki szczątków.

Według mediów części ciała należały do 59-letniej kobiety. Kobieta mieszkała ze swoim 62-letnim bratem. Według "Il Messaggero" mężczyzna przyznał się do zamordowania swojej siostry. Miał poćwiartować ją siekierą, a następnie powyrzucać jej szczątki do okolicznych kontenerów na śmieci.

Na razie nie wiadomo, jakim motywem kierował się 62-latek. Dziennikarze donoszą, że między rodzeństwem dochodziło do wielu kłótni o pieniądze.

Podobne makabryczne odkrycie w Rzymie miało miejsce w 2015 roku. Wówczas z Tybru wyłowiono uciętą nogę, na której był wytatuowany napis "To dobry dzień, by umrzeć". Śledczy zidentyfikowali, że kończyna należała do fana klubu piłkarskiej S.S. Lazio.