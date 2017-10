Maleje napływ nielegalnych imigrantów do UE

Liczba nielegalnych przekroczeń granicy na głównych szlakach migracyjnych do UE maleje - podała w środę Europejska Agencja Frontex. Największy spadek napływu imigrantów odnotowano na włoskich wybrzeżach Morza Śródziemnego.

Według danych Frontexu, całkowita liczba imigrantów, którzy przedostali się do UE czterema głównymi szlakami napływu, zmalała w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. o 64 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego i wyniosła ok. 156 tys.



We wrześniu tego roku do UE nielegalnie próbowało przedostać się 13,9 tys. osób - o ponad 40 proc. mniej, niż we wrześniu 2016 r., gdy granicę przekroczyło 23 tys. 680 migrantów.



Największy spadek odnotowano na szlaku środkowo-śródziemnomorskim prowadzącym do Włoch. W porównaniu z wrześniem ubiegłego roku są to liczby mniejsze o ponad 2/3. Ogólna liczba imigrantów, którzy przedostali się do Włoch we wrześniu br., była jednak wyższa niż w poprzednich miesiącach z powodu większej migracji m.in. z Tunezji i Algierii.



W ciągu dziewięciu miesięcy tego roku centralną drogą śródziemnomorską przybyło do UE 104,8 tys. osób (o 21 proc. mniej, niż w ciągu 9 miesięcy 2016 roku).



W ubiegłym miesiącu poprzez zachodnią część Morza Śródziemnego do UE dostało się 1,8 tys. osób (o 25 proc. więcej, niż przed rokiem). W ciągu 9 miesięcy br. liczba migrantów, którzy dotarli do Hiszpanii, wyniosła 14,8 tys. - ponad dwa razy więcej, niż od stycznia do września 2016 r. Większość osób pochodziła z Maroka, Wybrzeża Kości Słoniowej i Algierii.



Z kolei poprzez wschodnią część Morza Śródziemnego do Grecji dotarło we wrześniu 5,75 tys. migrantów (o 56 proc. więcej, niż przed rokiem). W ciągu trzech pierwszych kwartałów tą drogą do Europy dostało się 24,7 tys. migrantów, o 84 proc. mniej, niż w ciągu 9 miesięcy ub.r. Ten szlak wybierają głównie Syryjczycy, Irakijczycy i Afgańczycy.



Frontex informuje, że stosunkowa niewielka liczba nielegalnych przekroczeń miała miejsce na drodze bałkańskiej, dzięki skuteczniejszym kontrolom granicznym.



