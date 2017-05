Mali: Żyli razem bez ślubu, zostali ukamieniowani

Na Mali w dwóch dziurach w ziemi aż po szyję zakopano kobietę i mężczyznę. Następnie czterech mężczyzn zaczęło rzucać w nich kamieniami. Zostali ukarani za to, że żyli ze sobą bez ślubu - informuje "The Guardian".

Zdjęcie Malijska armia, zdj. ilustracyjne /AFP

Do egzekucji doszło w miejscowości Taghlit, w rejonie Kidal. Ukamieniowanie odbyło się publicznie na oczach mieszkańców, którzy zostali zaproszeni na "widowisko".



To pierwsze takie zdarzenie, od czasu gdy region opuścili dżihadyści.



- Czterech mężczyzn rzucało w kobietę i mężczyznę kamieniami, dopóki nie umarli - relacjonowali świadkowie.



Jeden z lokalnych urzędników poinformował, że para została oskarżona naruszenie "prawa islamskiego", za co przewidziana jest kara ukamieniowania.



Dżihadyści zdobyli główne miasta Mali w 2012 r., jednak rok później zostali stamtąd wyparci na skutek francuskiej interwencji.