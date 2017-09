Malta: Rozmowy prezydentów krajów Grupy Arraiolos o bezpieczeństwie

Prezydent Andrzej Duda i przywódcy kilkunastu krajów europejskich wchodzących w skład Grupy Arraiolos rozmawiają w stolicy Malty Valletcie o bezpieczeństwie w kontekście kryzysu migracyjnego.

Zdjęcie Raimonds Vējonis i Andrzej Duda na spotkaniu Grupy Arraiolos /PAP/EPA/MALTA EU PRESIDENCY HANDOUT /PAP/EPA

W trwającym od czwartku spotkaniu, którego gospodynią jest prezydent Malty Marie-Louise Coleiro-Preca, uczestniczą też prezydenci: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowenii, Węgier, Włoch.

Jak mówił jeszcze przed rozpoczęciem obrad szef gabinetu prezydenta Dudy Krzysztof Szczerski, grupa "pozwala na swobodną dyskusję o sprawach europejskich". Podkreślił, że głównymi tematami podczas tegorocznego spotkania są rozwój gospodarczy, podziały społeczne oraz bezpieczeństwo w kontekście migracji. Ta ostatnia kwestia to "tutaj na Malcie temat bardzo istotny" - zauważył Szczerski.

Mówił, że poruszane podczas debat problemy nie są sprawami partykularnymi poszczególnych państw, lecz stanowią wyzwanie dla całej Europy.



Rekordowe liczby migrantów

Malta leży na szlaku migracyjnym prowadzącym z Libii przez środkową część Morza Śródziemnego. Po zamknięciu trasy z Turcji do Grecji to obecnie najbardziej oblegana przeprawa. Według unijnej agencji Frontex na tym szlaku ratowane są w ostatnim czasie rekordowe liczby migrantów przeprawiających się z Afryki do Europy. W ostatnich miesiącach głośno było o propozycji Włoch, których prezydent Sergio Mattarella również bierze udział w spotkaniu w Valletcie. Rząd w Rzymie chciał zamknąć porty w swoim kraju dla zagranicznych statków ratujących migrantów na Morzu Śródziemnym.

W czwartek tematem przewodnim spotkania Grupy Arraiolos był rozwój gospodarczy. W swym wystąpieniu prezydent Duda podkreślił, że za sukcesem gospodarczym Europy stoi społeczna gospodarka rynkowa, która niweluje podziały społeczne. Jako udany przykład walki z rozwarstwieniem społecznym wskazał polski program 500 plus.



Receptą dalsze rozszerzenie UE

Jak zaznaczył prezydent, zadaniem rządzących jest pilnowanie "kręgosłupa gospodarki", by "nie za bardzo się on odchylał". "To musi być gospodarka, która z jednej strony ma elementy liberalne, a z drugiej strony silne elementy socjalne" - zaznaczył.

Duda wskazał jednocześnie, że "gospodarczy środek ciężkości świata ewidentnie przesuwa się poza nasz kontynent". Jako receptę proponował dalsze rozszerzenie UE.

Prezydent Duda w czwartek odbył też dwustronne spotkanie z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jednym z tematów rozmowy była kwestia roszczeń wojennych. Minister Szczerski po rozmowie poinformował PAP, że podczas spotkania obaj prezydenci wyrazili przekonanie, iż sprawa odszkodowań wymaga spokojnej dyskusji i "niezależnie od rozwoju sytuacji w kwestii odszkodowań będą czynili wszystko, aby bogaty dorobek polsko-niemieckich relacji ostatnich lat został zachowany".



Nieformalne spotkania

Nieformalne spotkania prezydentów państw grupy Arraiolos zostały zapoczątkowane w październiku 2003 roku, kiedy to na zaproszenie ówczesnego prezydenta Portugalii Jorge Sampaio przywódcy spotkali się w miejscowości Arraiolos. W 2013 roku spotkanie odbyło się w Krakowie.

Z Valletty Magdalena Cedro