Malta straciła swoją "wizytówkę". Zawaliło się "Lazurowe Okno"

Słynny most skalny na należącej do Malty wyspie Gozo runął do morza. Napisał o tym na Twitterze sam premier Malty Joseph Muscat. Wydarzenie określił jako "łamiące serce". Charakterystyczny obiekt był nazywany "Lazurowym Oknem".

Zdjęcie Tak do niedawna wyglądało słynne "Lazurowe Okno" /©123RF/PICSEL

Popularne Azure Window, czyli "Lazurowe Okno" to formacja skalna do niedawna znajdująca się u wybrzeży Morza Śródziemnego w małej miejscowości Dwejra. Skała ta powstała tysiące lat temu w wyniku wypłukiwania wapienia przez przepływającą tędy wodę morską. "Lazurowe Okno" miało blisko 50 metrów wysokości i wyglądem przypominało ogromny łuk.



W wyniku erozji skał Republika Malty straciła jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych. Jak przypomina portal navtur.pl, miejsce było bardzo często wykorzystywane jako plan filmowy. Kręcono tu sceny takich filmów jak m in. Starcie Tytanów (1981), Hrabia Monte Christo (2002) czy popularnego serialu Gra o Tron. Informacje o zawaleniu się skały podał na Twitterze wyraźnie zasmucony premier Malty Joseph Muscat, załączając zdjęcie.

"Raporty ekspertów wskazywały na całkowite wyniszczenie skały w najbliższych latach. Ten smutny dzień nadszedł" - dodał Muscat.

Wideo