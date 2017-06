Manewry wojskowe przy granicy z Polską

Wspólne rosyjsko-białorusko-serbskie manewry taktyczne „Słowiańskie braterstwo 2017” rozpoczną się we wtorek na poligonie pod Brześciem niedaleko polskiej granicy. Poinformowała o tym białoruska agencja prasowa „Biełta” powołując się na informacje Ministerstwa Obrony.

Zdjęcie Białoruscy żołnierze w Brześciu /AFP

Komandosi z Rosji, Białorusi i Serbii będą ćwiczyć na miejscowym poligonie i na odcinku rzeki Muchawiec. Mają się szkolić w prowadzeniu wspólnej walki z terroryzmem. Manewrami będzie dowodził generał Wadzim Denisenka, dowódca sił operacji specjalnych Białorusi. Będą to trzecie manewry pod kryptonimem "Słowiańskie Braterstwo" . Poprzednie odbyły się w Serbii i Rosji.

Media informują, że z rosyjskiego Pskowa na manewry wyruszyło już pociągiem 300 żołnierzy wojsk desantowych. Oprócz broni palnej mają do dyspozycji 24 transportery opancerzone i 10 samochodów. Po przybyciu do Brześcia udadzą się swoimi pojazdami w 20-kilometrową podróż na polowy obóz przygotowany przez białoruskich wojskowych.



Manewry potrwają do 15. czerwca.