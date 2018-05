Marihuanę można już kupić w szwajcarskim Lidlu

W sklepach Lidl w Szwajcarii rozpoczęto sprzedaż dwóch produktów z konopi indyjskich firmy The Botanicals - donosi "The Guardian". Do wyboru są dwa produkty zawierające papierosy z marihuany. Mają być alternatywą dla "skrętów" samodzielnie sporządzanych przez palaczy.

Zdjęcie Marihuana /123RF/PICSEL

Jak zapewnia szwajcarski Lidl, produkcja marihuany opiera się na zrównoważonym rolnictwie. W procesie produkcji wyrobu nie są dodawane substancje chemiczne, syntetyczne lub genetycznie zmodyfikowane.

Zgodnie ze szwajcarkim prawem, znowelizowanym ostatnio siedem lat temu, osoby które ukończyły 18 lat mogą legalnie nabywać marihuanę. Warunkiem jest jednak to, aby sprzedawane konopie nie zawierały więcej niż 1 proc. substancji psychoaktywnej THC.

Paczki z marihuaną są w sprzedaży obok papierosów i cygar w kasach. Koszt jednego papierosa jest dwukrotnie wyższy niż w przypadku papierosów z tytoniu. Jak pisze The Guardian "nowe produkty Lidal są zaprojektowane tak, aby zapewniały relaksujący i przeciwzapalny efekt, ale nie były odurzające".