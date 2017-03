​Marine Le Pen i Jarosław Kaczyński: Sojusznicy czy przeciwnicy?

Podczas spotkania z Jarosławem Kaczyńskim Viktor Orban mówił, że Węgrzy z Polakami "chętnie pójdą konie kraść". "Jest taka stajnia z napisem 'Unia Europejska'" - odpowiedział ze śmiechem lider PiS. Teraz konie chciałaby z Kaczyńskim kraść Marine Le Pen.

Zdjęcie Marine Le Pen i Jarosław Kaczyński /AFP / Stanisław Kowalczuk, East News /

"Jeśli wygram, podejmę współpracę z Kaczyńskim w demontażu Unii" - miała oznajmić "Rzeczpospolitej" Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego i kandydatka na prezydenta Francji.

Powiedzieć, że Marine Le Pen jest eurosceptyczna, to oczywiście nic nie powiedzieć. Le Pen to nieformalna, europejska liderka antyunijnych nurtów. Walka z UE stała się jej politycznym credo. Le Pen nazywa Unię "totalitarną instytucją".

Po szczycie w Brukseli antyunijne akcenty pojawiły się również w retoryce polityków polskiej partii rządzącej.

"UE to jest organizacja zdominowana przez Niemcy. Zdominowana w sposób tak daleki, że nacisk na poszczególne państwa, poszczególnych polityków jest przemożny. (...) Dzisiejsza Unia Europejska idzie drogą, która doprowadzi do jej rozpadu" - mówił Jarosław Kaczyński.

Szef MSZ Witold Waszczykowski wprost oświadczył, że Polska, choć pozostaje w UE, zmieni swój euroentuzjastyczny kurs.

"Na pewno musimy drastycznie obniżyć poziom zaufania wobec UE. Zacząć prowadzić także politykę negatywną. Choćby blokowanie innych inicjatyw, aby prowadzić bardzo ostrą grę" - zapowiedział minister.

Jednocześnie rzeczniczka PiS Beata Mazurek, odnosząc się do wypowiedzi Le Pen, stwierdziła: "PiS nie jest zainteresowane demontażem UE".

Eurosceptyczna retoryka chwilowo połączyła Kaczyńskiego z liderką FN, ale to politycy podobni tylko na pierwszy rzut oka.

Zarówno Front, jak i PiS to prawica socjalna: krytykę nieograniczonej imigracji czy europejskich, liberalnych (ewentualnie "lewackich") elit, wizję kraju homogenicznego, narodowego łączą z koncepcją państwa opiekuńczego, własnoręcznie zasypującego nierówności, aktywnego w gospodarce.

Gdy jednak zagłębimy się w szczegóły, wyjdą na jaw cokolwiek drastyczne różnice.

Najbardziej oczywista to stosunek do Rosji. Le Pen jest tak prorosyjska, jak tylko prorosyjskim być można, z kolei rząd PiS oskarża Rosję o Smoleńsk ("Za katastrofę smoleńską odpowiada Rosja" - Antoni Macierewicz). Le Pen chce znosić sankcje wobec Rosji, PiS - nakładać.

- Le Pen jest politykiem finansowo powiązanym z Rosją. Nie wydaje mi się, by Jarosław Kaczyński chciał z taką osobą w ogóle współpracować - komentuje dla Interii dr hab. Piotr Wawrzyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

- Jest tylko jeden punkt wspólny w programach Frontu Narodowego, Fideszu, Prawa i Sprawiedliwości i ich przywódców. To pogląd, że Unia Europejska w tej formie nie może dłużej funkcjonować - dodaje ekspert.

Teoretycznie zarówno Le Pen, jak i Kaczyński to politycy konserwatywni, ale czym innym być konserwatystą we Francji, a czym innym w Polsce. Oboje na pewno zgodzą się w krytyce radykalnego islamu czy postulacie zaostrzenia polityki karnej, jednak światopogląd Le Pen w wielu punktach będzie dla Kaczyńskiego nie do przyjęcia.

Le Pen popiera prawo do dokonywania aborcji i związki partnerskie (ale nie małżeństwa homoseksualne), a sprawy typu in vitro, tabletka po stosunku czy edukacja seksualna nie są we Francji w ogóle przedmiotem kontrowersji.

Ponadto, jak wskazuje dr Wawrzyk, Le Pen jest politykiem "antynatowskim i antyamerykańskim". Na tym samym spotkaniu, na którym deklarowała współpracę z Kaczyńskim, postulowała jednocześnie demilitaryzację wschodniej flanki NATO.

Wydaje się, że konie mogą spać spokojnie.