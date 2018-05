Mark Pompeo z misją w Korei Północnej

Amerykański sekretarz stanu Mark Pompeo przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Pjongjangu. To już druga w ostatnim czasie podróż polityka do Korei Północnej.

Zdjęcie Mike Pompeo /SAUL LOEB /AFP

Według źródeł południowokoreańskich, Pompeo przyjechał do Pjongjangu z misją zabrania trzech obywateli USA przetrzymywanych w północnokoreańskich obozach pracy.

Reklama

W Korei Północnej znajduje się trzech Amerykanów, których północnokoreańskie władze oskarżyły o szpiegostwo bądź działalność wywrotową. Trzech mężczyzn pochodzenia koreańskiego przebywało w obozach pracy. W kwietniu, na fali ocieplenia relacji między Koreą Północną a USA mieli oni zostać przeniesieni do jednego z hoteli na przedmieściach Pjongjangu.

Prezydent USA Donald Trump zasugerował w ubiegłym tygodniu, że wkrótce dojdzie do uwolnienia Amerykanów. Do tej pory jedynym obywatelem USA uwolnionym za prezydentury Trumpa z północnokoreańskiego więzienia jest student Otto Wormbier, którego wydano Stanom Zjednoczonym ze względu na zły stan zdrowia. Wormbier, który był w śpiączce, zmarł po przewiezieniu na terytorium USA. Odszkodowania za jego śmierć domaga się rodzina studenta.



Otto Wormbier skazany został na obóz pracy za rzekome zerwanie propagandowego plakatu w jednym z północnokoreańskich hoteli.