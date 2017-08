Mavis L. Wanczyk rekordzistką w loterii Powerball

758,7 mln dolarów - od dziś tyle wynosi rekordowa wygrana w amerykańskich loteriach. Sięgnęła po nią 53-letnia matka dwójki dzieci o znajomo brzmiącym nazwisku - Mavis L. Wanczyk.

Nie wiadomo, czy Wanczyk ma polskie korzenie, ale gdyby wygraną chciała przeliczyć na złotówki, byłoby to blisko 3 miliardy złotych.

Zwycięski zakład został zawarty w Chicopee w stanie Massaechusetts. Wanczyk postawiła na następujące liczby: 6, 7, 16, 23 i 26, dodatkowo Wanczyk postawiła na czerwoną kulę (powerball) o numerze 4.



Wanczyk powiedziała, że o wygranej dowiedziała się tuż po wyjściu z pracy w Mercy Medical Center. Dodawała, że nie mogła w to uwierzyć.



"Nigdzie nie zamierzam jechać. Już nic nie muszę" - mówiła. Dodała, że powiedziała już szefostwu, że nie wraca do pracy.



Zwycięzca może liczyć na pełną kwotę wygranej, jeśli zdecyduje się na jej wypłatę w corocznych ratach. Jeśli swoją nagrodę będzie wolał otrzymać od razu w gotówce, dostanie "jedynie" 443,3 mln dolarów, która to kwota zostanie pomniejszona o podatki federalne i stanowe, szacowane na ok. 30 proc.

W loterię Powerball grają mieszkańcy 44 stanów USA, a także stołecznego Dystryktu Kolumbii oraz należących do USA Wysp Dziewiczych i Portoryko.