Media: Lider Republikanów w Senacie przeciw zniesieniu sankcji wobec Rosji

Lider republikańskiej większości w Senacie USA Mitch McConnell oświadczył w piątek, że jest przeciwny zniesieniu sankcji wobec Rosji - informuje opiniotwórczy portal Politico, który przeprowadził z McConnellem wywiad.

Zdjęcie Mitch McConnell /AFP

- Te sankcje wprowadzono z powodu ich (Rosji) działań na Krymie, we wschodniej Ukrainie, a obecnie wiemy, że i wokół naszych wyborów - powiedział McConnell.

Reklama

- Jeśli jest jakiś kraj na świecie, który nie zasługuje na złagodzenie sankcji, to jest to Rosja - podkreślił republikański senator.

Lider republikańskiej większości w Senacie już w grudniu potępił ingerowanie przez Rosję w przebieg amerykańskich wyborów prezydenckich. Zapowiedział śledztwo w tej sprawie. Zaznaczył, że potępia kierowane z zagranicy cyberataki na USA i ma najwyższe zaufanie do amerykańskich agencji wywiadowczych, w tym zwłaszcza do CIA. - To nie może być sprawa partyjna - podkreślił McConnell.

Odnosząc się do możliwości zniesienia przez prezydenta Trumpa sankcji wobec Rosji, inny senator republikański Rob Portman powiedział w piątek, że ich zniesienie wynikające z czegoś innego niż zmiana zachowania Rosji byłoby niebezpiecznym sygnałem dla świata.

Trump zapowiadał, że rozważy zniesienie sankcji wobec Rosji.

Na sobotę zaplanowano rozmowę telefoniczną Trumpa z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.