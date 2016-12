Media: Porwany samolot libijskich linii lotniczych wylądował na Malcie

Porwany samolot libijskich linii lotniczych Afriqiyah Airways ok. godz. 11:30 wylądował na Malcie. Na pokładzie AirbusaA320 znajduje się 111 pasażerów i siedmiu członków załogi - poinformowały media.

Jak podaje "Times of Malta", powołując się na swoje źródła, samolot miał odbyć wewnętrzny lot między libijskimi miastami Sebha a stolicą kraju, Tripolis. Został porwany, a porywacz skierował lot na Maltę. Według mediów, miał grozić wysadzeniem maszyny.



Premier Malty Joseph Muscat poinformował o sytuacji na Twitterze. Jak napisał, służby bezpieczeństwa są w gotowości.



Według "Times of Malta", na pokładzie znajduje się jeden porywacz. Twierdzi, że ma przy sobie granat ręczny.



Porywacz deklaruje, że jest zwolennikiem Muammara Kadafiego, libijskiego dyktatora, którego obalono w sierpniu 2011 roku, i wypuści pasażerów, poza załogą samolotu, jeśli spełnione zostaną jego warunki. Nie wiadomo jednak - podają maltańskie media - jakie są jego żądania.

Według najnowszych informacji samolot jest okrążony przez żołnierzy, ale jak do tej pory nie widziany, by któryś z nich zbliżył się do maszyny.



Chaos w Libii

Libia znalazła się w stanie anarchii w następstwie walk między byłymi uczestnikami wspieranej przez NATO zbrojnej rebelii, która w 2011 roku obaliła wieloletnią dyktaturę Muammara Kadafiego. Osią konfliktu stała się rywalizacja o władzę polityczną i kontrolę nad bogatymi libijskimi zasobami ropy.

Poza kontrolą obu skonfliktowanych ze sobą libijskich rządów znajdują się znaczne obszary kraju, penetrowane przez powiązanych z Państwem Islamskim sunnickich ekstremistów.