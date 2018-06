Meksyk: Dwie kobiety zmarły w saunie

Dwie kobiety zmarły po spędzeniu ośmiu godzin w meksykańskiej łaźni parowej - poinformował "The Guardian". Śmierć nastąpiła w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla i odwodnienia.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 maja, w stanie Aguascalientes w Meksyku.

Tragedia rozegrała się w tradycyjnej gorącej łaźni, zwanej temezcal. To kamienne lub ceglane konstrukcje, w których znajdują się nagrzane skały. W Meksyku znane są od czasów prehiszpańskich. Używa się ich w celach rytualnych lub leczniczych.



Jak donosi "The Guardian", około godz. 10.00 rano cztery kobiety weszły do tradycyjnej łaźni parowej. Po trzech godzinach jedna z nich gorzej się poczuła i wyszła z sauny. Wróciła na miejsce około godz. 18.00 i znalazła trzy pozostałe kobiety, które nieruchome leżały na podłodze.



Jedną z nich udało się uratować. Dwie pozostałe zmarły w wyniku zatrucia dwutlenkiem węgla, odwodnienia i uduszenia - poinformowała prokuratura w stanie Aguascalientes.