Meksyk: Rekordowa liczba zabójstw w marcu

W marcu tego roku doszło do 2020 zabójstw w Meksyku - wynika z informacji przekazanych przez meksykański rząd federalny. Ostatnio liczbę ponad 2 tys. zabójstw w ciągu jednego miesiąca odnotowano latem 2011 roku.

Z opublikowanych przez rząd statystyk wynika również, że liczba zabójstw, do których doszło w Meksyku w pierwszym kwartale 2017 roku, jest najwyższa dla tego okresu od co najmniej dwudziestu lat.



Od stycznia do marca br. włącznie w państwie tym dokonano 5 775 morderstw, co stanowi 29-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Według danych władz stanem z największą liczbą zabójstw w pierwszym kwartale 2017 roku jest stan Guerrero, gdzie doszło w tym czasie do 550 morderstw.