​Meksykańskie rodziny spotkały się tam, gdzie stanie mur

Poruszające sceny na granicy meksykańsko-amerykańskiej. Niektórzy członkowie rozdzielonych rodzin zobaczyli się po raz pierwszy od dekad.

Zdjęcie Akcja "Hugs Not Walls" /AFP

Akcja "Hugs Not Walls" ("Przytulanie zamiast murów") była odpowiedzią na dekret prezydenta USA Donalda Trumpa o budowie muru na granicy z Meksykiem.

Na rzece Rio Grande - oddzielającej Meksyk od USA - spotkały się rodziny mieszkające po dwóch stronach granicy.

Za akcją stoi organizacja Border Network of Human Rights. Zgodę na wydarzenie wydały amerykańskie służby graniczne.

"To święto człowieczeństwa i miłości. Naszym nadrzędnym celem było spotkanie rozdzielonych rodzin, ale był to również protest, mający na celu zwrócenie uwagi na dramat tych ludzi, którzy żyją z dala od siebie" - podkreślał Fernado Garcia z Border Network of Human Rights.

W wydarzeniu wzięło udział aż sześć tysięcy osób. Mieszkańcy Meksyku mieli na sobie białe t-shirty, a mieszkańcy USA - niebieskie.

Zdjęcie Do spotkania doszło na rzece Rio Grande / AFP

Jak zaznaczył Garcia, podczas spotkania na środku rzeki nikt nie przekraczał granicy, nie przekazywano sobie także żadnych przedmiotów czy pieniędzy - takie były ustalone z celnikami zasady.

Zdjęcie Spotkanie na granicy / AFP

"Przytulając moją siostrę, zdałam sobie sprawę, jak bardzo za sobą tęskniłyśmy. Nie byłyśmy w stanie zamienić słowa, ponieważ tak bardzo płakałyśmy. Rozmawialiśmy więc poprzez nasz uścisk. Mówi się, że zdjęcie jest warte tysiąca słów. Uważam, że uścisk tak samo" - powiedziała stacji ABC Debora, żona Amerykanina, która stara się o zieloną kartę.

Uczestnicy akcji nie ukrywali, że obawiają się polityki nowego prezydenta USA.