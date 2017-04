Merkel: Mamy bardzo ścisłe stosunki z Polską

- Targi w Hanowerze są odzwierciedleniem daleko idącej międzynarodowej, dobrej współpracy Niemiec z innymi krajami - powiedziała w niedzielę w Hanowerze kanclerz Niemiec Angela Merkel. Dodała, że targi od zawsze są symbolem "otwartości na świat" niemieckiego przemysłu.- Cieszymy się, że w tym roku z Polską otwieramy te targi, z Polską, z którą mamy bardzo ścisłe stosunki - zaznaczyła Merkel.

Zdjęcie Kanclerz Angela Merkel i premier Beata Szydło podczas otwarcia targów w Hanowerze /TOBIAS SCHWARZ /AFP

Kanclerz Niemiec Angela Merkel wspólnie z premier Beatą Szydło otworzyła w niedzielę międzynarodowe targi przemysłowe w Hanowerze.

"Historia targów w Hanowerze była pasmem sukcesów" - oceniła kanclerz Niemiec. Według niej targi w Hanowerze to "znak charakterystyczny tego miasta, tego kraju związkowego, ale również jest to pokaz przemysłu całego kraju". "Od zawsze jest to symbol otwartości na świat naszego przemysłu" - podkreśliła Merkel.

"Już w 1950 r. z zagranicy byli tu obecni nie tylko liczni wystawcy, ale również liczni wizytujący. I teraz wystawcy z zagranicy stanowią 60 procent, także zdecydowaną większość spośród 6,5 tys. wszystkich wystawców i reprezentują firmy z 70 krajów" - mówiła kanclerz. Dlatego też - jak wskazała - targi są odzwierciedleniem daleko idącej międzynarodowej dobrej współpracy Niemiec z innymi krajami.

"Cieszymy się, że w tym roku z krajem sąsiadującym, z Polską właśnie, otwieramy te targi, z Polską, z którą mamy bardzo ścisłe stosunki" - zaznaczyła Merkel.

"Współpraca Polski i Niemiec szczególnie istotna"

"Współpraca naszych dwóch krajów w samym sercu Europy jest szczególnie istotna dla rozwoju naszego całego kontynentu" - mówiła w niedzielę kanclerz Angela Merkel, otwierając wraz z premier Beatą Szydło międzynarodowe targi przemysłowe w Hanowerze.

Merkel podkreśliła, że Polskę i Niemcy łączy w chwili obecnej znacznie więcej niż tylko wspólna granica, ale także wielostronne "stosunki między obywatelami, w gospodarce, w nauce, ale również w polityce".

"Współpraca naszych dwóch krajów w samym sercu Europy jest szczególnie istotna dla rozwoju naszego całego kontynentu. Jako sąsiedzi stawiamy czoło podobnym wyzwaniom i staramy się je tam, gdzie jest to możliwe, razem rozwiązać" - mówiła Merkel.

Kanclerz Niemiec oceniła, że obecnie partnerstwo Polski i Niemiec wydaje się rzeczą oczywistą, ale partnerstwo to powinno być wyjątkowe, kiedy popatrzy się na nie z perspektywy wspólnej historii.

"W latach 80. ubiegłego stulecia to właśnie Polacy w szczególności przyczynili się do tego, że upadła żelazna kurtyna i tym samym otwarto drogę do zjednoczenia Niemiec, i tego nigdy wam nie zapomnimy" - powiedziała Merkel.

"Wartości, o które walczyła wtedy 'Solidarność', są nadal obowiązujące: wolność, demokracja, praworządność - na tym bazuje pokojowa i właściwa współpraca w Europie" - zaznaczyła kanclerz Niemiec.

Merkel podkreśliła, że Polska i Niemcy mają bliskie stosunki gospodarcze, a od 20 lat Niemcy i Polska są swoimi najważniejszymi partnerami handlowymi. "Dwustronna wymiana towarów wzrasta z roku na rok i w zeszłym roku przekroczyła granicę 100 mld euro; jest to naprawdę imponująca liczba" - dodała.