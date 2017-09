Merkel odpowiadała na pytania dzieci

Uwielbia rosół i spaghetti, jej ulubione zwierzę to jeż, a sama marzy, by na jeden dzień zostać astronautką - ujawniła kanclerz Niemiec Angela Merkel w niedzielę na specjalnej konferencji prasowej w Berlinie, podczas której pytania zadawały tylko dzieci.

Zdjęcie Angela Merkel odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci /EPA/FELIPE TRUEBA /PAP/EPA

W reakcji na otwarte zaproszenie macierzystej partii Merkel, chadeckiej CDU, na spotkaniu z panią kanclerz pojawiło się ponad 150 dzieci w towarzystwie rodziców, ale tylko tym pierwszym wolno było zadawać pytania.



Reklama

Wydarzenie, zorganizowane przez CDU na tydzień przed wyborami parlamentarnymi, odbyło się w dawnym centrum handlowym w modnej berlińskiej dzielnicy Mitte, gdzie obecnie znajduje się sztab wyborczy partii.



Szefowa rządu cierpliwie wysłuchiwała stawianych jej pytań, m.in. o to, kiedy był najszczęśliwszy dzień jej życia; dzień, w którym poznała swego przyszłego męża Joachima - brzmiała odpowiedź.



Choć starsze dzieci nerwowo odczytywały z przygotowanych kartek poważne pytania o elektrownie węglowe, zanieczyszczenie oceanów czy priorytety jej rządu po ewentualnej wygranej w wyborach (odpowiedź Merkel - szybsza cyfryzacja i opieka po lekcjach nad uczniami szkół podstawowych), to młodsi uczestnicy byli zaciekawieni przede wszystkim samą Merkel.



"Kiedy wyleciał pani pierwszy ząb?" - chciała wiedzieć jedna z dziewczynek, niepewnie dotykając chwiejącej się jedynki we własnych ustach. "Kiedy zaczęłam chodzić do szkoły i byłam mniej więcej w twoim wieku" - odpowiedziała Merkel z uśmiechem.



Szefowa rządu Niemiec zdradziła ponadto, że jej ulubiony kolor to bladoniebieski, najbardziej lubi nosić wygodne rozpinane swetry oraz że w wolnym czasie pływa i pracuje w ogrodzie.



Merkel wyraźnie dobrze bawiła się w towarzystwie dzieci i cieszyła z ich zainteresowania do tego stopnia, że pozwoliła na wydłużenie czasu na zadawanie pytań. Następnie wraz z dziećmi tańczyła do dźwięków muzyki pop i zachęcała je do pozowania do wspólnego zdjęcia - ku widocznemu zaskoczeniu własnych doradców.



Wszystko wskazuje na to, że dzieci również bawiły się dobrze. Zajadając się popcornem, lodami, goframi i hot-dogami, powitały Merkel oklaskami, a później cierpliwie stały w kolejce po jej autograf.



W wyborach do Bundestagu, które odbędą się 24 września, Merkel będzie ubiegać się o czwartą kadencję na stanowisku kanclerza Niemiec. Sondaże prognozują zdecydowane zwycięstwo jej bloku CDU/CSU nad SPD Martina Schulza.