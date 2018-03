Merkel z nagrodą. "Wzór dla kobiet i dziewcząt"

Pierwszą nagrodę na rzecz poprawy pozycji kobiet na świecie fiński rząd przyznał kanclerz Niemiec Angeli Merkel, która równowartość 150 tys. euro przekazała organizacji z Nigru, która broni praw kobiet i dziewcząt - poinformowano we wtorek na uroczystej gali w Tampere.

Zdjęcie Finlandia: Rządowa nagroda na rzecz równouprawnienia dla Angeli Merkel /PAP/EPA/OLIVER LANG /East News

Merkel zdecydowała przekazać fundusze nigerskiej organizacji SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale (SOS FEVVF), która pomaga ofiarom przemocy w rodzinie i przeciwdziała różnym jej formom, w tym zmuszaniu dzieci do małżeństw. Przy pomocy przyznanych funduszy organizacja zamierza sfinansować schronienia dla kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć - poinformowano w komunikacie.

W Tampere nagrodę odebrała założycielka organizacji Mariama Moussa. Przyznała, że fundusze pozwolą urzeczywistnić cel, o którym marzono od dawna.

Merkel, która przesłała pozdrowienia za pośrednictwem łącza wideo, powiedziała, że "nie możemy tolerować tego, że kobiety są narażone na przemoc tylko z tego powodu, że są kobietami". Dodała, że "ta międzynarodowa nagroda zwraca uwagę na potrzebę wspierania dążenia do równouprawnienia w różnych częściach świata".

Premier Finlandii Juha Sipila oświadczył, że celem nagrody jest umacnianie równouprawnienia wszędzie na świecie. "Równość płci jest jedną z fundamentalnych wartości fińskiego społeczeństwa" - podkreślił szef rządu w Helsinkach.

Fińska minister ds. rodziny i służb społecznych Annika Saarikko powiedziała, że prawa kobiet są prawami człowieka. "Każda kobieta i dziewczyna na tym świecie ma prawo żyć bez przemocy i bez strachu przed przemocą" - zaznaczyła.

Jak podkreślono w komunikacie kancelarii fińskiego rządu, kanclerz Merkel została uhonorowana nagrodą, ponieważ "jest jedną z najbardziej wpływowych osób na świecie i stanowi wzór dla wielu kobiet i dziewcząt".

Międzynarodowa nagroda na rzecz równouprawnienia (Kansainvalinen tasa-arvopalkinto - International Gender Equality Prize) została ustanowiona przez fiński rząd z okazji setnej rocznicy niepodległości Finlandii (obchodzonej w 2017 roku). Laureat (osoba lub organizacja) oprócz tytułu otrzymuje nagrodą pieniężną w wysokości 150 tys. euro, której nie może przeznaczyć na własny użytek, ale na cele związane ze wzmocnieniem pozycji kobiet i dziewcząt w świecie.

Jak podkreślono w komunikacie promującym nagrodę, Finlandia ma długą historię we wspieraniu równości płci, tak w kraju, jak i na świecie. W 1906 roku fińskie kobiety jako pierwsze w historii otrzymały pełne prawa wyborcze, a przez okres fińskiej niepodległości sprawowały wysokie urzędy państwowe, w tym prezydenta czy premiera.

Według zestawienia Światowego Forum Ekonomicznego Finlandia jest w pierwszej trójce krajów najbardziej równych pod względem płci (Global Gender Gap Index 2017). Jest także jednym z najlepszych krajów do życia dla dziewcząt (Save the Children, Every last girl: Girl’s opportunity index).

Z Helsinek Przemysław Molik