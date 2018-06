Merkel za zacieśnieniem europejskiej współpracy obronnej

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się za proponowanym przez Francję utworzeniem europejskich sił interwencyjnych w ramach zacieśniania europejskiej współpracy obronnej. Z kolei ambasador USA w Berlinie wypomniał Niemcom niedociągnięcia na tym polu.

Zdjęcie Angela Merkel /Michele Tantussi /AFP

Pomysł utworzenia europejskich sił, które uczestniczyłyby w trudnych operacjach zagranicznych, wyszedł od prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W jego zamyśle siły te, nazywane Europejską Inicjatywą Interwencyjną (EII), miałyby działać poza strukturami UE, by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje.

Istotne wspólne działania strategiczne

Reklama

"Jestem pozytywnie nastawiona do propozycji prezydenta Macrona (...). Jednak taka inicjatywa interwencyjna o wspólnej kulturze wojskowo-strategicznej musi być wpasowana w strukturę (europejskiej) współpracy obronnej. (...) Musimy sprawić, by ze 180 systemów broni używanych obecnie w Europie dojść do tego, co jest w USA, gdzie takich systemów jest 30. To ułatwi szkolenie i obsługę" - powiedziała Merkel w wywiadzie dla "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung".

"Europejską wspólnotę należy uzupełnić poprzez wspólne strategiczne działania operacyjne" i dlatego - wyjaśniła kanclerz - "mechanizm stałej współpracy obronnej w ramach UE (PESCO) i wspólna kultura wojskowo-strategiczna w Europie ściśle się łączą". Jak dodała, "podobną inicjatywę możemy otworzyć dla kraju takiego, jak Wielka Brytania", która w 2019 roku przestanie należeć do UE.

W ocenie Merkel Bundeswehra "zasadniczo musi być częścią" EII, ale - zastrzegła - nie znaczy to, że armia niemiecka będzie uczestniczyła w każdej operacji.

Szefowa rządu w Berlinie podkreśliła, że "kto chce współdziałać z partnerami, musi też współdecydować". Wskazując udział niemieckich żołnierzy w Mali czy Iraku, zaznaczyła, że Bundeswehra w ostatnich latach zaczęła zwiększać zaangażowanie w międzynarodowych misjach. "Także w przyszłości musimy i będziemy reagować na pojawiające się przed nami wyzwania" - zaznaczyła.

Jako możliwe źródło finansowania EII wskazała fundusz na cele europejskiej współpracy obronnej. Podkreśliła, że Niemcy pracują nad zwiększeniem ilości zdatnego do działań bojowych sprzętu.

"Potrzebna większa solidarność"

Merkel oceniła też, że "przede wszystkim potrzebna jest większa solidarność w polityce zagranicznej" UE. "Proponuję, by w średniej perspektywie niestałe miejsca państw UE w Radzie Bezpieczeństwa ONZ przekształcić w miejsca europejskie. Jako Europejczycy powinniśmy współpracować ze sobą nawzajem i z Francją, która po Brexicie będzie jedynym państwem europejskim ze stałym miejscem w RB ONZ" - podkreśliła.

"Jestem w stanie wyobrazić sobie również europejską Radę Bezpieczeństwa, składającą się z części państw unijnych. Członkostwo byłoby rotacyjne; europejska Rada Bezpieczeństwa mogłaby działać szybciej, ściśle konsultowałaby się w sprawach polityki zagranicznej z (szefową unijnej dyplomacji Federicą Mogherini) oraz z europejskimi państwami w RB ONZ. To wzmocniłoby naszą zdolność do działania" - przekonywała Merkel.

Krytyka ambasadora USA w Niemczech

O stanie Bundeswehry i jej zaangażowaniu w ramach NATO mówił w wywiadzie dla portalu Breitbart London ambasador USA w Niemczech Richard Grenell. Skrytykował on fakt, że mimo zobowiązania ze szczytu Sojuszu w 2014 roku Berlin nadal nie przeznacza co najmniej 2 proc. PKB na obronność.

"To godne pożałowania. Niemcy mają największą gospodarkę w Europie. Złożyli zobowiązanie przed NATO i powinni poważnie je traktować. (...) Oczekujemy, że Niemcy się z niego wywiążą, ale nie zobaczyliśmy dotąd poważnego planu w sprawie tego, jak Niemcy zamierzają dotrzeć do tych 2 proc. PKB. (...) Kraj taki jak Niemcy powinien móc zapewnić, że będzie gotowy do walki w razie potrzeby" - powiedział amerykański dyplomata.

Grenell wyraził też zaniepokojenie stanem niemieckiego wojska. W lutym pełnomocnik Bundestagu ds. sił zbrojnych ostro skrytykował powszechne braki sprzętowe i kadrowe w Bundeswerze i apelował do rządu o przyspieszenie zmian. Według ambasadora USA część niemieckich polityków nie chce przyjąć tego do świadomości.

Powiedział, że niemieccy politycy, z którymi spotykał się, by mówić m.in. o brakach w Bundeswehrze i braku planu zaradczego, prywatnie wyrażali poparcie dla działań zaradczych, ale "jest różnica między prywatnym poparciem, jakie otrzymujemy, a publicznymi działaniami w kierunku wypracowania tego planu".

Grenell zasugerował, że możliwe byłoby publiczne demaskowanie złego stanu Bundeswehry. "Zrobiliśmy błąd, nie prosząc Niemców publicznie o udział w operacji w Syrii" (tj. w nalotach USA, Wielkiej Brytanii i Francji z 14 kwietnia na cele reżimu Syrii w odwecie za użycie broni chemicznej - PAP) - powiedział.

"W przypadku wspólnych sojuszniczych operacji powinniśmy wypełnić formalną procedurę i za każdym razem prosić Niemców o udział", aby "liderzy życia publicznego i przywódcy polityczni musieli po zastanowieniu udzielić odpowiedzi: 'Nie, nie możemy, nie mamy potrzebnego sprzętu. Nie możemy wykonywać z wami lotów, nie możemy uczestniczyć z wami w manewrach morskich' itd." - podkreślił Grenell.