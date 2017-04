Miedwiediew: Oskarżanie mnie o korupcję jest nieuczciwe

"Umotywowane politycznie", "nieuczciwe" i "nonsensowne" - tak premier Rosji Dmitrij Miedwiediew opisuje oskarżania go o korupcję.

Miedwiediew powiedział podczas wizyty w obwodzie tambowskim, że akcje protestacyjne i napaści na rząd organizują ci, którzy dążą do realizacji własnych celów politycznych. Dodał, że ludzie ci próbują pokazać, iż władza "źle się prowadzi", a oni sami są lepsi od wszystkich innych.

Reuters odnotowuje, że w niedawnym materiale wideo walczący z korupcją we władzach opozycjonista Aleksiej Nawalny zarzucił Miedwiediewowi, iż posiada on wiele luksusowych domów. Na portalu YouTube to nagranie obejrzano ponad 14 milionów razy. Wywołało ono falę niedawnych protestów w Rosji.

26 marca tysiące ludzi przyszły w wielu miastach Rosji na demonstracje przeciwko korupcji zwołane przez Nawalnego. Wielotysięczne protesty odbyły się w Moskwie i w Petersburgu; w stolicy Rosji policja zatrzymała ponad 1000 osób.

Uczestnicy protestów, które odbyły się w kilkudziesięciu miastach Rosji, żądali wyjaśnienia przez władze faktów, które Nawalny wraz ze swą Fundacją Walki z Korupcją (FBK) przedstawił w materiale śledczym na temat domniemanego ukrytego majątku Miedwiediewa. Chodzi o warte miliony dolarów obiekty w Rosji i za granicą, którymi - według FBK - rosyjski premier dysponuje poprzez sieć fundacji kierowanych przez powiązane z nim osoby.

Dzień po protestach Nawalny został skazany na 15 dni aresztu; zarzucono mu, że podczas zatrzymania stawiał opór funkcjonariuszom władzy.