Międzynarodowy Trybunał Karny odtajnił nakaz aresztowania

- Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) odtajnił wydany w 2013 r. nakaz aresztowania b. szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Libii Mohameda Chaleda Al-Tuhamy'ego, podejrzanego o zbrodnie za rolę w represjonowaniu opozycji za rządów Muammara Kadafiego.

Zdjęcie Na zdjęciu: Muammar Kadafi /MAHMUD TURKIA /AFP

MTK podał w oświadczeniu, że Al-Tuhamy jest poszukiwany w związku z zarzutami, zakwalifikowanymi jako zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne popełnione na więźniach przetrzymywanych przez libijskie siły bezpieczeństwa podczas antyrządowych protestów w 2011 roku. Prokuratura oskarża go m.in. o pozbawianie wolności, stosowanie tortur, prześladowania i okrutne traktowanie więźniów.

Reklama

Wydany 18 kwietnia 2013 roku nakaz aresztowania został w poniedziałek podany do publicznej wiadomości na wniosek prokuratora Fatou Bensoudy. Prokurator uznał, że gdy wszystkie kraje będą wiedziały o istnieniu nakazu, może to pomóc wspólnocie międzynarodowej we współpracy w celu aresztowania Al-Tuhamy'ego - poinformował MTK.

W nakazie aresztowania wezwano przedstawicieli trybunału, aby starali się podjąć współpracę z władzami Egiptu przy aresztowaniu Al-Tuhamy'ego i wysłaniu go na proces do Hagi.