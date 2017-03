Minister Kwiatkowski spotkał się z Polakami w Birmingham

Szef gabinetu prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski zakończył w niedzielę trzydniową wizytę w Wielkiej Brytanii. Ostatniego dnia minister, który zajmuje się m.in. relacjami z Polonią, spotkał się z Polakami w drugim największym brytyjskim mieście, Birmingham.

Kwiatkowski odwiedził przed południem założoną w 1947 r. polską parafię rzymskokatolicką w Birmingham, gdzie w trakcie mszy przekazał w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wizerunek Pałacu Prezydenckiego w Warszawie z najlepszymi życzeniami z okazji 70-lecia istnienia.

Po południu prezydencki minister złożył kwiaty przed tablicą katyńską na powstałym na tysiąclecie chrztu Polski w 1966 roku Polskim Centrum Katolickim (PCK), a następnie spotkał się z liderami lokalnej społeczności polonijnej w regionie West Midlands.

W trakcie spotkania w PCK Kwiatkowski wręczył władzom ośrodka uroczystą flagę Polski i list z podziękowaniami od prezydenta Dudy, a reprezentantom lokalnych polskich szkół sobotnich z Birmingham i Walsall egzemplarze "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego, które zostało wybrane jako lektura na Narodowe Czytanie 2017.

- Spotykaliśmy się z głosami, że w przeszłości ministrowie rzadko wyjeżdżali poza Londyn i stąd nasza decyzja, aby tą wizytą to zmienić - tłumaczył Kwiatkowski. - Mam wrażenie, że poza stolicą rola Kościoła w podtrzymywaniu polskości jest jeszcze większa, a życie polonijne jest często skupione wokół lub wręcz prowadzone przez parafie. Z kolei przekazanie flagi dla PCK to docenienie miejsca, w którym bije polskie serce i które w szczególny sposób zasługuje się przez pomoc Polakom i wysiłki na rzecz zachowania polskości na emigracji - dodał.

Jak zaznaczył, podczas spotkań z polonijnymi liderami poznał także wielu młodych ludzi. - To cieszy, że sporo osób, które się angażują w życie Polonii, to ludzie, którzy przyjechali tutaj podczas ostatniej fali emigracji po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i czują się na tyle pewnie w realiach brytyjskich, że włączają się aktywnie w działania społeczności i na rzecz pomagania innym - powiedział.

Polacy dziękują prezydentowi za przeprowadzoną reformę

W trakcie rozmów poruszono m.in. kwestię częstotliwości zamiejscowych dyżurów konsularnych prowadzonych przez konsulat RP w Londynie, a także rozwój polskich szkół sobotnich, które jednocześnie wyraziły wdzięczność za przeprowadzoną przez prezydenta reformę wprowadzającą polskie legitymacje szkolne i ustawowe zniżki dla uczniów polskich szkół uzupełniających poza granicami kraju.

Wcześniej, w piątek minister złożył kwiaty pod tablicami w kościele św. Andrzeja Boboli w zachodnim Londynie, poświęconymi pamięci prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i kapelana rodzin katyńskich księdza Bronisława Gostomskiego, którzy zginęli w kwietniu 2010 r. w katastrofie smoleńskiej. Odwiedził także dwóch weteranów drugiej wojny światowej, którzy w tym roku obchodzić będą setne urodziny - honorowego prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego Mieczysława Stachiewicza i byłego żołnierza 1. Dywizji Pancernej Zbigniewa Makowieckiego.

W sobotę Kwiatkowski wziął udział w czwartej edycji Konkursu Piosenki Patriotycznej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Polskiej Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Heleny Modrzejewskiej w Londynie, w trakcie której dzieci od wieku przedszkolnego do gimnazjalnego śpiewały tradycyjne piosenki patriotyczne. Minister spotkał się także z członkami komitetu koordynującego obchody 100-lecia niepodległości Polski w 2018 r. na terenie Wielkiej Brytanii, a wieczorem rozmawiał z liderami polskiej społeczności w Coventry, m.in. z przedstawicielami lokalnej parafii i szkoły sobotniej.