Minister obrony Fallon podał się do dymisji

Brytyjski minister obrony Michael Fallon podał się w środę do dymisji. Wiadomość o jego rezygnacji z urzędu potwierdził rząd Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie Michael Fallon /AFP

We wtorek wieczorem minister przyznał się na łamach tabloidu "The Sun" do niewłaściwego zachowania wobec dziennikarki Julii Hartley-Brewer. Podczas kolacji wielokrotnie dotykał jej kolana i przestał dopiero, kiedy zagroziła, że go uderzy.

Kobieta napisała jednak w oświadczeniu, że nie uważa się za ofiarę i nie zamierza "brać udziału w czymś, co uważa, że stało się polowaniem na czarownice", a sprawę z udziałem Fallona uznaje za "zakończoną" i oboje pozostają przyjaciółmi.