Mistrz Kawalerów Maltańskich podał się do dymisji na życzenie papieża

Na życzenie papieża Franciszka podał się do dymisji wielki mistrz zakonu Kawalerów Maltańskich, Matthew Festing. To konsekwencja kryzysu w stosunkach pomiędzy zasłużonym zakonem rycerskim, a Stolicą Apostolską.

Zdjęcie Papież Franciszek /ANDREAS SOLARO /AFP

Do kryzysu doszło w grudniu, gdy papież dowiedział się, że władze zakonu zamierzają usunąć z urzędu wielkiego kanclerza. Zarzucono mu, że zgodził się kilka lat temu na rozdawanie prezerwatyw mieszkańcom krajów Trzeciego Świata, w których działały popierane przez Kawalerów Maltańskich organizacje pozarządowe.



Franciszek zaapelował wówczas o rozwiązanie tej sprawy na drodze dialogu i prosił, by absolutnie nie doszło z tego powodu do usuwania kogokolwiek ze stanowiska.



Doszło do tego jednak, a wielki mistrz publicznie zarzucił Watykanowi ingerencję w wewnętrzne sprawy suwerennej instytucji, jaką jest zakon. Próbowano też zdyskredytować członków komisji, która na polecenie papieża bada stosunki panujące we władzach Kawalerów Maltańskich.



Wczoraj na prywatnej audiencji Franciszek miał zażądać od Matthew Festinga, by podał się do dymisji. Wielki mistrz zgodził się na to i dziś lub jutro ogłosi rezygnację ze stanowiska, które do tej pory było dożywotnie.