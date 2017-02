Mogherini przestrzega USA przed mieszaniem się w politykę UE

Składająca wizytę w Waszyngtonie szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przestrzegła w piątek administrację prezydenta USA Donalda Trumpa przed mieszaniem się w politykę Unii Europejskiej.

Zdjęcie Federica Mogherini i Rex Tillerson /AFP

"My nie ingerujemy w politykę Stanów Zjednoczonych (...). A Europejczycy liczą, że Ameryka nie będzie ingerowała w politykę europejską" - powiedziała Mogherini na konferencji prasowej.



Dodała, że podczas spotkań z przedstawicielami administracji Trumpa uzyskała zapewnienie, że USA nadal chcą w pełni wdrożyć zawarte w 2015 roku porozumienie z Iranem, na mocy którego rząd w Teheranie zrezygnował z militarnego programu atomowego w zamian za zdjęcie międzynarodowych sankcji.

Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała także, że tematem jej rozmów w Waszyngtonie był konflikt na Ukrainie; strona unijna i amerykańska zgodziły się co do konieczności przestrzegania porozumień mińskich o uregulowaniu konfliktu - relacjonowała.

"Zgodziliśmy się co do potrzeby pełnego wdrożenia porozumień z Mińska oraz co do tego, że sankcje są powiązane z pełnym wdrożeniem porozumienia" - powiedziała Mogherini.

W Waszyngtonie jej rozmówcami byli: doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Michael Flynn, sekretarz stanu Rex Tillerson oraz doradca i zięć Trumpa, Jared Kushner.