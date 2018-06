Morawiecki na Litwie odwiedzi rafinerię w Możejkach

W niedzielę przed południem premier Mateusz Morawiecki przybył z wizytą na Litwę, gdzie odwiedzi rafinerię PKN Orlen w Możejkach oraz spotka się z szefem litewskiego rządu Sauliusem Skvernelisem.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki wchodzi na pokład samolotu w Warszawie /Adam Guz /PAP

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z PAP poinformowała, że premierzy podczas spotkania mają rozmawiać na temat m.in. działalności Orlenu na Litwie.

Ponadto - jak mówiła rzeczniczka - mają poruszyć kwestię bezpieczeństwa energetycznego w regionie Morza Bałtyckiego, "gdzie Polska odgrywa kluczową rolę".

"Premierzy omówią też kwestie dwustronne i regionalne" - dodała Kopcińska. Po zakończeniu spotkania zaplanowano spotkanie z mediami szefów obu rządów.

PKN Orlen jest największym podmiotem branży rafineryjno-petrochemicznej w Polsce i jednym z największych tego typu w Europie.

W 2006 r. za 1,49 mld dol. PKN Orlen kupił od Jukosu 53,7 proc. akcji litewskiej spółki Mażeikiu Nafta zarządzającej rafinerią w Możejkach, a następnie na mocy umowy z rządem Litwy nabył 30,66 proc. za ponad 852 mln dol.

Po sfinalizowaniu sześć lat temu z rządem Litwy umowy kupna pozostałych 10 proc. udziałów i przeprowadzonym wykupie od drobnych inwestorów, płocki koncern ma obecnie 100 proc. akcji litewskiej rafinerii, która w 2009 r. zmieniła nazwę na Orlen Lietuva.

Spółka jest największym przedsiębiorstwem na Litwie, a jednocześnie największym tamtejszym eksporterem i podatnikiem.

W 2006 r. rosyjski Transnieft zawiesił dostawy ropy do Orlen Lietuva, tłumacząc to awarią rurociągu Przyjaźń-Północ. W związku z tym surowiec do Orlen Lietuva dostarczany jest przede wszystkim tankowcami przez terminal morski w Butyndze, a także w części drogą lądową - koleją.

Pod koniec marca br. prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podpisał z przedstawicielami litewskiego rządu porozumienie zakładające wzajemne wsparcie dla realizowanych bądź rozważanych inwestycji m.in. infrastrukturalnych dotyczących Orlen Lietuva.