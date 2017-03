Morawiecki przekonał niemieckiego ministra. "Zaprosimy Polskę"

Minister finansów Niemiec Wolfgang Schaeuble powiedział we wtorek, że zaprosił Polskę na spotkanie ministrów finansów G20 w Baden-Baden, gdyż Niemcy potrzebują partnerów, by stabilizować Europę, a Polska jest największym z krajów, które w 2004 r. wstąpiły do UE.

Zdjęcie Wolfgang Schaeuble /EMMANUEL DUNAND / /AFP

"Kraj sprawujący przewodnictwo w G20 ma prawo do zaproszenia na spotkania ograniczonej liczby gości" - powiedział Schaeuble na spotkaniu z grupą zagranicznych dziennikarzy akredytowanych w Berlinie.

Wyjaśnił, że przekonały go argumenty polskiego ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, który zwrócił mu uwagę, że wśród uczestników szczytu w marcu w Baden-Baden brak jest przedstawiciela państw, które weszły do UE w 2004 roku. "Polska jest przecież największym krajem w tej grupie, dlatego przychyliłem się do sugestii mojego polskiego kolegi i zdecydowałem, że Polska zostanie zaproszona" - wyjaśnił szef resortu finansów, odpowiadając na pytanie PAP.

"Zaproszenie zostało przyjęte, to dobrze" - dodał Schaeuble.

"Berlin potrzebuje silnych przyjaciół"

Polityk rządzącej w Niemczech CDU tłumaczył w dalszej części konferencji, że Berlin potrzebuje silnych przyjaciół i partnerów, by stabilizować znajdującą się w trudnym położeniu Unię Europejską. Na pierwszym miejscu wymienił w tym kontekście Francję, która pozostaje jego zdaniem "kluczowym partnerem". "Dlatego zaprosiliśmy też Polskę do Badan-Baden" - nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi o Polsce. "Problemy, przed którymi stoi Unia, można rozwiązać tylko razem" - podkreślił.

Schaeuble zastrzegł, że nie popiera polityków, którzy domagają się finansowych kar dla krajów odmawiających przyjęcia imigrantów lub czyniących to w niedostatecznym stopniu. "Takie postulaty prowadzą donikąd, powodując jedynie eskalację sporu" - ostrzegł.

Jego zdaniem w tej kwestii należy "uwzględniać specyficzną sytuację każdego kraju". "Musimy uznać, że zdolność do przyjmowania ludzi z innych kontynentów jest różna w poszczególnych krajach" - powiedział Schaeuble.

Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki został zaproszony na spotkanie ministrów finansów G20, które odbędzie się 17 i 18 marca w Baden-Baden w zachodnich Niemczech.

Z Berlina Jacek Lepiarz