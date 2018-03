Moskwa wezwała wszystkich ambasadorów

Wszyscy ambasadorowie akredytowani w Rosji mają się dziś stawić w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jak dowiedziało się Polskie Radio, zagraniczni dyplomaci zostaną poinformowani o stanowisku Moskwy w związku z kryzysem rosyjsko-brytyjskim.

Zdjęcie Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow /ALEXANDER NEMENOV /AFP

Gwałtowne ochłodzenie kontaktów na linii Moskwa-Londyn ma związek z próbą otrucia w Wielkiej Brytanii byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego Siergieja Skripala.

Szefowa brytyjskiego rządu Theresa May podejrzewa o dokonanie zamachu rosyjskie służby.

W ramach sankcji ze Zjednoczonego Królestwa zostało wydalonych 23 rosyjskich dyplomatów. We wtorek wrócili oni wraz z rodzinami do Moskwy. Rosja odpowiedziała retorsjami i za kilka dni 23 brytyjskich dyplomatów również wróci do domu.

Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow oświadczył, że działania Londynu są "świadomie nastawione na pogorszenie stosunków z Moskwą". Zapowiedział, że na każdy nieprzyjazny gest ze strony Wielkiej Brytanii, Rosja będzie odpowiadała retorsjami.