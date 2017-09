MSZ: Brak informacji, by wśród poszkodowanych w rejonie Elbrusu byli Polacy

Polskie służby konsularne są w stałym kontakcie z właściwymi służbami rosyjskimi ws. sytuacji w rejonie Elbrusu; do tej pory nie otrzymaliśmy informacji o poszkodowanych tam obywatelach RP - przekazał w piątek resort dyplomacji.

Zdjęcie Elbrus /AFP

Jak poinformowała agencja RIA Nowosti w wyniku powodzi błotnych w rejonie rosyjskiego kurortu Elbrus na terytorium Kabardo-Bałkarii przy granicy Rosji z Gruzją, w górach Kaukazu utknęło kilkuset turystów, w tym z Polski. W regionie, w którym przebywa ponad 7 tys. osób, wprowadzono stan wyjątkowy.

Powodzie są związane z podniesieniem się wód rzeki Baksan.

W odpowiedzi na pytanie PAP o sytuację Polaków przebywających w rejonie Elbrusu, biuro prasowe MSZ zapewniło, iż polskie służby konsularne "pozostają w stałym kontakcie z właściwymi służbami rosyjskimi". "Do tej pory nie otrzymaliśmy informacji o poszkodowanych obywatelach RP" - zaznaczono.

Resort zaapelował jednocześnie do podróżujących, szczególnie w miejsca niebezpieczne, by pamiętali o "właściwym przygotowaniu do wyjazdu, pozostawieniu szczegółowego planu podróży i danych kontaktowych zaufanym osobom oraz zgłoszeniu wyjazdu w systemie rejestracji podróży 'Odyseusz'".