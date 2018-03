MSZ: Kolejny antypolski incydent na Ukrainie

MSZ jest "głęboko zaniepokojone" wybuchem na Cmentarzu Obrońców Lwowa. To kolejny antypolski incydent, do którego doszło na zachodniej Ukrainie w ostatnich miesiącach - podały służby prasowe MSZ. Resort zaleca zachowanie "szczególnej ostrożności" podczas podróży na Ukrainę.

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP wyraża głębokie zaniepokojenie w związku z wybuchem niezidentyfikowanego przedmiotu na Cmentarzu Obrońców Lwowa, do którego doszło 13 marca 2018 r. w godzinach wieczornych. Jest to kolejny antypolski incydent z użyciem materiałów wybuchowych, do którego doszło na zachodniej Ukrainie w ostatnich miesiącach" - poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego MSZ w komunikacie.

Jak zaznaczono w komunikacie, ministerstwo potępia działania osób odpowiedzialnych za ten akt i oczekuje, że czynności podjęte przez właściwe służby ukraińskie doprowadzą do szybkiego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia i ukarania jego sprawców.

"Liczymy, że władze Ukrainy, które potępiły ten incydent, zapewnią należytą ochronę polskim miejscom pamięci i spoczynku ofiar wojny i represji politycznych" - zaznaczono.

Ze względu na "nieprzewidywalną sytuację dotyczącą bezpieczeństwa w miejscach publicznych" MSZ przypomniało też, że "na całym terytorium Ukrainy zalecane jest zachowanie szczególnej ostrożności".

Resort zaapelował o śledzenie ostrzeżeń publikowanych na stronie internetowej MSZ i zapoznawanie się przed podróżą z treścią poradnika "Polak za granicą" dostępnego pod adresem internetowym: https://polakzagranica.msz.gov.pl/ oraz każdorazowe zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz.

Wcześniej w środę MSZ potwierdziło doniesienia o wybuchu na Cmentarzu Orląt we Lwowie. Jak zaznaczył resort, w wyniku eksplozji nikt nie został poszkodowany; wybuch nie spowodował też "uszkodzeń mogił ani elementów architektonicznych".

MSZ zaznaczyło, że władze miejscowe "niezwłocznie podjęły działania wyjaśniające okoliczności zdarzenia" a powołane w tym celu organa prowadzą czynności dochodzeniowo-śledcze.

O tym, iż we wtorek wieczorem doszło do niewielkiej eksplozji na terenie Cmentarza Orląt poinformowały ukraińskie media. Według policji, do wybuchu doszło około godz. 21.15. (godz. 20.15. w Polsce).

Dyrektor Muzeum "Cmentarz Łyczakowski" Mychajło Nahaj podał, że wybuch miał miejsce na trawniku w odległości 15 metrów od pomieszczeń gospodarczych nekropolii.