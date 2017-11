Na Morzu Śródziemnym uratowano kilkaset migrantów

660 migrantów uratowały na Morzu Śródziemnym włoska Straż Przybrzeżna oraz libijska marynarka wojenna podczas operacji przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby - poinformowały w piątek służby.

Zdjęcie Migranci, zdj. ilustracyjne /AFP

Włoskie media zauważają, że dla służb libijskich to rekordowa liczba uratowanych. 9 czerwca Libijczycy przyszli z pomocą 570 migrantom na łodziach i w pontonach.

Wszyscy ci ludzie zostali przewiezieni statkami do bazy w Trypolisie i przyjęci tam przez personel Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) oraz Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji. Otrzymali niezbędną pomoc; koce i jedzenie - podkreślono.

Współpraca obu krajów w obliczu napływu migrantów i walki z ich przemytem doprowadziła do tego, że - jak się zauważa - tym razem rozbitkowie zostali odesłani do Libii, a nie przewiezieni do ośrodków we Włoszech.

Wśród ponad sześciuset migrantów było wiele kobiet i dzieci różnej narodowości afrykańskiej.