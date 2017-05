"Nadzwyczajne spotkanie" w Pałacu Buckingham. Zmiana roli księcia Filipa

Wiadomo już, czego dotyczyło nadzwyczajne, nocne spotkanie w Pałacu Buckingham. Książę Filip, mąż królowej Elżbiety, jesienią zrezygnuje z pełnienia funkcji publicznych - poinformowano dziś przed południem.

Zdjęcie Królowa Elżbieta II i jej mąż książę Filip /PETER NICHOLLS /PAP/EPA





Reklama

Dziś w nocy około godziny 3 nad ranem w Pałacu odbyło się nadzwyczajne spotkanie pracowników królewskich z całej Wielkiej Brytanii.



Początkowo nie informowano, czego dotyczy, jednak starano się uspokoić opinię publiczną. Podkreślano, że od czasu do czasu odbywają się okazjonalne spotkania królewskiego personelu i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Jednak jeden z pracowników powiedział wczoraj w rozmowie z "The Daily Mail", że wszyscy siedzą "jak na szpilkach", ponieważ ostatnie zostało zwołane w nietypowy sposób, co może sugerować, że sprawa jest poważna i tylko najbliżsi współpracownicy wiedzą, o co chodzi.



We wcześniejszym komentarzu wystosowanym przez Pałac Buckingham czytamy, że zarówno królowa jak i książę Filip czują się dobrze. Na potwierdzenie tych słów przypomniano, że wczoraj Elżbieta spotkała się z premier Theresą May, a książę pojawił się w londyńskim klubie krykietowym.



Królowa już od kilku lat systematycznie wycofuje się z pewnych obowiązków, przekazując je młodszym członkom rodziny królewskiej.