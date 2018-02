Napięta sytuacja. Planują manewry wojskowe

Korea Południowa i Stany Zjednoczone ogłoszą między 18 marca a początkiem kwietnia konkretny termin i plan opóźnionych przez igrzyska olimpijskie wspólnych manewrów wojskowych - oświadczył we wtorek południowokoreański minister obrony Song Jung Mu.

Zdjęcie Żołnierze południowokoreańscy przy strefie zdemilitaryzowanej w pobliżu granicy z Koreą Północną /KOREA POOL /AFP

Song, zapytany podczas wystąpienia w parlamencie w Seulu o termin wspólnych ćwiczeń, odpowiedział, że wraz z szefem Pentagonu Jamesem Mattisem poinformuje o nim po zakończeniu Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich, których gospodarzem jest w tym roku jego kraj. Paraolimpiada kończy się 18 marca.

Rozmowy w sprawie przeprowadzenia manewrów posuwają się naprzód - przekazał deputowanym minister ds. zjednoczenia Czho Miung Kiun.

Stany Zjednoczone i Korea Południowa zgodziły się przełożyć organizowane regularnie wspólne ćwiczenia wojskowe z uwagi na odbywające się w południowokoreańskim Pjongczangu Zimowe Igrzyska Olimpijskie, które kończą się 15 lutego. W zamian Korea Północna zgodziła się na pierwsze od ponad dwóch lat rozmowy przedstawicieli władz obu Korei. Oczekiwano, że rozmowy te mogą być początkiem ocieplenia stosunków pomiędzy sąsiadami po zeszłorocznej eskalacji konfliktu na Półwyspie Koreańskim. USA podkreślały wówczas, że decyzję o przesunięciu ćwiczeń podyktowały względy praktyczne, a nie polityczne.

Wspólne manewry wojsk USA i Korei Płd. w ramach symulowanych gier wojennych o kryptonimie "Key Resolve" oraz ćwiczenia "Foal Eagle" odbywają się co roku na wiosnę. Mimo zapewnień Waszyngtonu i Seulu, że ćwiczenia te mają naturę defensywną i są konieczne do utrzymania ciągłego stanu gotowości, reżim w Pjongjangu uważa, że są to ćwiczenia przygotowujące sojusznicze armie do inwazji na Koreę Płn. W Korei Południowej stacjonuje około 28,5 tys. żołnierzy USA.

Od kilkunastu miesięcy sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest wyjątkowo napięta z powodu przeprowadzanych przez reżim północnokoreański prób międzykontynentalnych pocisków balistycznych ICBM (ostatnia miała miejsce w listopadzie 2017 roku) oraz szóstej i najpotężniejszej dotąd próby atomowej, przeprowadzonej we wrześniu 2017 roku.