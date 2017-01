Następne Światowe Dni Młodzieży w styczniu 2019 roku w Panamie

Następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Panamie w dniach od 22 do 27 stycznia - poinformował w piątek arcybiskup stolicy kraju José Domingo Ulloa Mendieta na konferencji prasowej.

Zdjęcie Papież Franciszek /AFP

Wybór Panamy jako miejsca następnego zlotu młodzieży ogłosił papież Franciszek 31 lipca zeszłego roku na zakończenie ŚDM w Krakowie.

Reklama

Arcybiskup Ulloa Mendieta ponownie wyraził wdzięczność papieżowi za powierzenie jego krajowi organizacji spotkania. Wyjaśnił jednocześnie, że o dacie zadecydowały przede wszystkim warunki klimatyczne w Panamie.

"Mamy świadomość tego, że w niektórych krajach nie jest to czas wakacji, ale jesteśmy przekonani, że to nie uniemożliwi tysiącom młodych ludzi z innych kontynentów przyjazdu do Panamy" - podkreślił hierarcha.

W drodze powrotnej z Krakowa do Rzymu w lipcu papież Franciszek podczas spotkania z dziennikarzami na konferencji prasowej w samolocie wyraził nadzieję, że Panamczycy przygotują się do Światowych Dni Młodzieży tak dobrze, jak Kraków i cała Polska.