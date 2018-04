NATO otwarte dla Ukrainy? Ważny gest USA

"USA chcą widzieć Ukrainę w NATO" - oświadczyła w Kijowie ambasador Stanów Zjednoczonych przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Kay Bailey Hutchison uczestniczyła w zorganizowanym w ukraińskiej stolicy międzynarodowym forum dotyczącym bezpieczeństwa. Słowa przedstawicielki Stanów Zjednoczonych to pierwsza od długiego czasu tak wyraźna deklaracja dotycząca ukraińskiej perspektywy członkostwa w NATO.

Występująca w ramach Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa ambasador USA przy NATO zapewniła, że jej kraj chce członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Kay Bailey Hutchison dodała, że Ukraina obecnie zmierza do członkostwa, ale nie nastąpi to natychmiast. Przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy NATO zaznaczyła, że Ukraina powinna przeprowadzić reformy, które zbliżą ją do standardów panujących w państwach Sojuszu.

Jak podkreśliła ma też świadomość, iż zbliżenie Ukrainy do NATO i jej wstąpienie w struktury Sojuszu wywoła sprzeciw Rosji.

O potrzebie perspektywy członkostwa dla Ukrainy mówił dziś na Kijowskim Forum Bezpieczeństwa również prezydent Petro Poroszenko. Ukraina ma status kraju aspirującego do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mimo iż wstąpienie do NATO jest jednym ze strategicznych celów Ukrainy - od długiego czasu władze w Kijowie nie słyszały jasnej deklaracji o tym, że drzwi Sojuszu są dla Ukrainy otwarte.